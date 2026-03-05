शॉपिंग पर 60 हजार, कॉफी और खाने पर भी हजारों खर्च…‘साउथ दिल्ली गर्ल’ ने बताया एक महीने में कहां उड़ाए 4 लाख

इसके बाद उन्होंने शॉपिंग पर करीब 60 हजार रुपये खर्च किए। इनमें से 30 हजार रुपये उन्होंने मुंबई के एक स्टोर स्टाइल जंकी से शॉपिंग पर खर्च किए। हालांकि उनके कुल खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट में गया। युक्ता ने बताया कि फरवरी में उन्होंने करीब 2.8 लाख रुपये निवेश किए, जिसमें म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल हैं। खाने-पीने की बात करें तो उन्होंने बाहर खाने पर करीब 17 हजार रुपये खर्च किए, जबकि कॉफी पर करीब 3 हजार रुपये खर्च हुए। इसके अलावा उन्होंने अपने इंस्टाग्राम चैनल @yuks.explores के लिए 17 हजार रुपये एडिटिंग और अन्य तकनीकी कामों पर खर्च किए।