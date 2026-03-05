रंग लगाने के बहाने घर में घुसे बदमाश, कारोबारी के परिवार को बनाया बंधक… तमंचे की नोक पर की लूटपाट

देखते ही देखते बदमाशों ने चाकू और तमंचा निकाल लिया। जान से मारने की धमकी देते हुए वे पूरे घर की तलाशी करने लगे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बदमाश घर में रखी अलमारी से नकदी, जेवरात, कारोबारी की पत्नी के कंगन, दो मोबाइल फोन समेत कई कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। दिनदहाड़े हुई इस वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए। वहीं, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर चार संदिग्ध गली में आते-जाते दिखाई दिए। हालांकि उनके चेहरों पर होली का रंग लगा होने के कारण उनकी पहचान करना फिलहाल मुश्किल हो रहा है।