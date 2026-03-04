रंगों की जगह बहा खून! पूजा कर लौट रहे युवक के सिर में मारी गोली, इलाके में तनाव

आपको बता दें कि पूरी घटना जिले के सिकंदराबाद क्षेत्र की है। मृतक शख्स की पहचान गांव जौली निवासी 35 वर्षीय अनिल, पुत्र तेजवीर सिंह के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक अनिल सुबह बाइक से सिकंदराबाद–ककोड़ रोड स्थित मंदिर में पूजा करने गए थे। करीब नौ बजे परिवार को सूचना मिली कि वह चामड़ मंदिर के पास सड़क किनारे खून से लथपथ हालत में पड़े हैं और उनकी बाइक पास में ही खड़ी है। परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे और अनिल को इलाज के लिए सिकंदराबाद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जांच में सामने आया कि अनिल के सिर में गोली लगी थी। हत्या की खबर फैलते ही अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए और लोगों में रोष बढ़ गया।