4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बुलंदशहर

रंगों की जगह बहा खून! पूजा कर लौट रहे युवक के सिर में मारी गोली, इलाके में तनाव

बुलंदशहर में पूजा कर लौट रहे बाइक सवार युवक की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और इलाके में दहशत का माहौल है।

2 min read
Google source verification

बुलंदशहर

image

Imran Ansari

Mar 04, 2026

young man returning from worship was shot head in Bulandshahr

Bulandshahr: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दरअसल, यहां पर पूजा कर लौट रहे एक बाइक सवार युवक की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया, जबकि इलाके में दहशत का माहौल है।

आपको बता दें कि पूरी घटना जिले के सिकंदराबाद क्षेत्र की है। मृतक शख्स की पहचान गांव जौली निवासी 35 वर्षीय अनिल, पुत्र तेजवीर सिंह के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक अनिल सुबह बाइक से सिकंदराबाद–ककोड़ रोड स्थित मंदिर में पूजा करने गए थे। करीब नौ बजे परिवार को सूचना मिली कि वह चामड़ मंदिर के पास सड़क किनारे खून से लथपथ हालत में पड़े हैं और उनकी बाइक पास में ही खड़ी है। परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे और अनिल को इलाज के लिए सिकंदराबाद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जांच में सामने आया कि अनिल के सिर में गोली लगी थी। हत्या की खबर फैलते ही अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए और लोगों में रोष बढ़ गया।

डेयरी में काम करता था मृतक

सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों को सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया और स्थिति को संभालते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बताया गया कि अनिल सिकंदराबाद की एक डेयरी में काम करते थे। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं, दोनों बच्चे अभी छोटे हैं।

सीसीटीवी के सहारे सुराग तलाश रही पुलिस

वहीं, इस पूरी घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि घटना के जल्द खुलासे के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। इस मामले में भास्कर कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचा जाएगा। घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

ये भी पढ़ें

‘असली शराब घोटाला तो अब हो रहा…’, दिल्ली में होली पर ‘नो ड्राई डे’ को लेकर भड़की AAP, रेखा सरकार के फैसले पर सवाल
नई दिल्ली
AAP attacks Rekha Gupta government over 'no dry day' on Holi in Delhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Mar 2026 02:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / रंगों की जगह बहा खून! पूजा कर लौट रहे युवक के सिर में मारी गोली, इलाके में तनाव

बड़ी खबरें

View All

बुलंदशहर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित के घर में घुसकर हमला; तमंचे की नोक पर गला दबाया, दी गांव में नंगा घुमाने की धमकी

बुलंदशहर

चलती परीक्षा में चली गई शिक्षक की जान: अंग्रेजी के पेपर के दौरान क्लास में गिरते ही मौत

Heart Attack
बुलंदशहर

Viral video: देश के लिए लड़ने वाला अपनों के बीच हार गया! बुलंदशहर में शराबियों के तांडव का शिकार हुए IAF प्रथम

IAF officer
बुलंदशहर

मेरे घर में खाने के लिए आटा भी नहीं… बेटियों का ख्याल रखना सुसाइड नोट लिखकर शुगर मिल कर्मचारी फंदे से झूल गया

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बुलंदशहर

महिला कांवड़ियों का रास्ता रोका…मारपीट और गाली-गलौज की, दबंगों की हरकत का वीडियो वायरल

In Bulandshahr miscreants beat up and misbehaved with Kavadias
बुलंदशहर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.