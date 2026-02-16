मेरे घर में खाने के लिए आटा भी नहीं… बेटियों का ख्याल रखना सुसाइड नोट लिखकर शुगर मिल कर्मचारी फंदे से झूल गया

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची लोगों को समझा बूझकर जाम खुलवाया। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि परिवार की शिकायत दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। वहीं मिल प्रबंधन ने खुद को दोषमुक्त बताते हुए परिवार के प्रति संवेदना जताई। और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। शरीफ की मौत ने एक बार फिर आर्थिक तंगी और नौकरी की असुरक्षा से जूझते परिवारों की चिंता को सामने ला दिया है।