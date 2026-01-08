कड़ाके की ठंड में राहत: आज से कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल-कॉलेज बंद, आदेश जारी

Schools-colleges closed from today, orders issued मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए बुलंदशहर जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश में यह जानकारी दी गई है। यह आदेश सभी बोर्डों के मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगा। मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड को लेकर चेतावनी जारी की है, जिसके अनुसार यूपी में मौसम खराब रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान के साथ अधिकतम तापमान भी गिर रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्र-छात्राओं के हित में यह निर्णय लिया है।