बुलंदशहर

कड़ाके की ठंड में राहत: आज से कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल-कॉलेज बंद, आदेश जारी

मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए बुलंदशहर में सभी विद्यालयों को कक्षा एक से 12 तक के सभी स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है। ‌

बुलंदशहर

image

Narendra Awasthi

Jan 08, 2026

स्कूलों में छुट्टी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका)

Schools-colleges closed from today, orders issued मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए बुलंदशहर जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश में यह जानकारी दी गई है। यह आदेश सभी बोर्डों के मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगा। मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड को लेकर चेतावनी जारी की है, जिसके अनुसार यूपी में मौसम खराब रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान के साथ अधिकतम तापमान भी गिर रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्र-छात्राओं के हित में यह निर्णय लिया है।

48 घंटों तक राहत मिलने की संभावना नहीं

मौसम विभाग के अनुसार बुलंदशहर में बीते 7 जनवरी को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि अधिकतम तापमान 15 डिग्री के आसपास रहा। मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे तक राहत मिलने की संभावना नहीं है। लोगों को शीतलहर में सावधान रहने की सलाह दी गई है। ‌

जिलाधिकारी के निर्देश पर विद्यालय बंद

मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि कक्षा 12 तक के सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया जाए। जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों को आज 8 जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए बंद किया गया है।

आदेश का पालन कड़ाई से हो

यह आदेश जिले के सभी विद्यालयों पर लागू होगा। जारी आदेश में यूपी बोर्ड, सहायता प्राप्त, आईसीएसई, सीबीएसई और राजकीय विद्यालयों से मान्यता प्राप्त विद्यालय भी शामिल हैं। आदेश का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। इसकी जानकारी संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों को भी दी गई है। ‌

Published on:

08 Jan 2026 08:54 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / कड़ाके की ठंड में राहत: आज से कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल-कॉलेज बंद, आदेश जारी

बुलंदशहर

उत्तर प्रदेश

