Viral video: देश के लिए लड़ने वाला अपनों के बीच हार गया! बुलंदशहर में शराबियों के तांडव का शिकार हुए IAF प्रथम

जानकारी के अनुसार भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रथम सिंह और उनके पिता 19 फरवरी को अपने गांव अमरगढ़ में थे। इसी दौरान वहां से एक शादी की बारात गुजर रही थी। आरोप है कि बारात में शामिल कुछ लोग अत्यधिक नशे में थे और बीच सड़क पर शराब पीकर अराजकता फैला रहे थे। इससे न केवल रास्ता बाधित हो रहा था बल्कि वहां से गुजरने वाले आम नागरिकों की सुरक्षा को भी खतरा था। जब वर्दी में मौजूद वायुसेना अधिकारी ने इस पर आपत्ति जताई और उन्हें शांत रहने को कहा तो भीड़ उग्र हो गई।