23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बुलंदशहर

Viral video: देश के लिए लड़ने वाला अपनों के बीच हार गया! बुलंदशहर में शराबियों के तांडव का शिकार हुए IAF प्रथम

Viral video: बुलंदशहर में शादी की बारात में शराब पीकर हुड़दंग कर रहे लोगों को टोकने पर एयरफोर्स ऑफिसर प्रथम और उनके पिता पर भीड़ ने हमला कर दिया।

2 min read
Google source verification

बुलंदशहर

image

Namrata Tiwary

Feb 23, 2026

IAF officer

प्रतीकात्मक तस्वीर- एआइ

Viral video: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के अमरगढ़ गांव में भारतीय वायुसेना (IAF) के एक जवान और उनके पिता पर भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। वायुसेना अधिकारी का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने बीच सड़क पर शराब पीकर हुड़दंग और अफरा-तफरी मचा रहे बारातियों को टोक दिया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी गुस्सा है।

सड़क पर शराब और हुड़दंग

जानकारी के अनुसार भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रथम सिंह और उनके पिता 19 फरवरी को अपने गांव अमरगढ़ में थे। इसी दौरान वहां से एक शादी की बारात गुजर रही थी। आरोप है कि बारात में शामिल कुछ लोग अत्यधिक नशे में थे और बीच सड़क पर शराब पीकर अराजकता फैला रहे थे। इससे न केवल रास्ता बाधित हो रहा था बल्कि वहां से गुजरने वाले आम नागरिकों की सुरक्षा को भी खतरा था। जब वर्दी में मौजूद वायुसेना अधिकारी ने इस पर आपत्ति जताई और उन्हें शांत रहने को कहा तो भीड़ उग्र हो गई।

पिता को भी नहीं बख्शा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि नशे में धुत बारातियों की भीड़ ने वायुसेना अधिकारी को घेर लिया। भीड़ ने उन पर लात-घूंसों की बौछार कर दी। बीच-बचाव करने आए अधिकारी के पिता को भी भीड़ ने नहीं बख्शा और उनके साथ भी जमकर मारपीट की गई। एफआईआर के मुताबिक विवाद तब और बढ़ गया जब आरोपी पक्ष ने घोड़े वाली बारात के पास हॉर्न बजाने पर आपत्ति जताई। शिकायत में कहा गया है कि हमलावरों ने एक राय होकर इस हमले को अंजाम दिया।

जनता का आक्रोश

घटना के बाद घायल अधिकारी के पिता ने जहांगीराबाद थाने में तहरीर दी। जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो फुटेज और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोगों का कहना है कि अगर देश की रक्षा करने वाले वर्दीधारी जवान ही अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं तो आम आदमी का क्या होगा।

ये भी पढ़ें

UP Police: जब नागिन हाइवे पर उतरे तो सपेरा आ ही जाता है…यूपी पुलिस ने वीडियो शेयर कर दिया संदेश
उन्नाव
dancing girls

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 03:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / Viral video: देश के लिए लड़ने वाला अपनों के बीच हार गया! बुलंदशहर में शराबियों के तांडव का शिकार हुए IAF प्रथम

बड़ी खबरें

View All

बुलंदशहर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मेरे घर में खाने के लिए आटा भी नहीं… बेटियों का ख्याल रखना सुसाइड नोट लिखकर शुगर मिल कर्मचारी फंदे से झूल गया

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बुलंदशहर

महिला कांवड़ियों का रास्ता रोका…मारपीट और गाली-गलौज की, दबंगों की हरकत का वीडियो वायरल

In Bulandshahr miscreants beat up and misbehaved with Kavadias
बुलंदशहर

UGC नियमों से BJP में फूट! 12 नेताओं ने दिया इस्तीफा, इस बड़े चेहरे ने भी छोड़ी पार्टी

यूपी में BJP के 11 बूथ अध्यक्षों का इस्तीफा
बुलंदशहर

भाजपा नेता के बेटे, डॉक्टर और पीएसओ की डरावनी मौत, तीनों गाड़ी में फंसे, खून बहा और कोई बचा नहीं

Accident
बुलंदशहर

तिलकधारी और भगवाधारी ना केवल भारत बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी शासन करेंगे: देवकी नंदन ठाकुर

devki nandan thakur said tilakdhari people will rule not only India but also bangladesh and pakistan
बुलंदशहर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.