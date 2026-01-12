तिलकधारी और भगवाधारी ना केवल भारत बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी शासन करेंगे: देवकी नंदन ठाकुर

ओवैसी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए देवकी नंदन ठाकुर ने ना केवल इसका विरोध किया, बल्कि हिंदू राष्ट्र, सनातन परंपरा और वैश्विक स्तर पर हिंदू एकता की बात भी कही। उन्होंने कहा, "हमारा सपना है कि एक तिलकधारी और भगवाधारी ना केवल भारत में, बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी शासन करेगा। कुछ लोगों का उद्देश्य हमेशा से हिंदू मंदिरों को नष्ट करना, हिंदू आस्था को कमजोर करना और हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करना रहा है। जहां-जहां वे सफल हुए, वहां उन्होंने काशी, राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि जैसे पवित्र स्थलों को नुकसान पहुंचाया। जहां वे असफल रहे, वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा और वे भागने को मजबूर हुए।''