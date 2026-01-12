तिलकधारी और भगवाधारी ना केवल भारत बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी शासन करेंगे: देवकी नंदन ठाकुर

देवकी नंदन ठाकुर का बड़ा बयान। फोटो सोर्स-IANS
Devki Nandan Thakur On Asaduddin Owaisi: यूपी के बुलंदशहर में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर (Devkinandan Thakur) ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी।
ओवैसी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए देवकी नंदन ठाकुर ने ना केवल इसका विरोध किया, बल्कि हिंदू राष्ट्र, सनातन परंपरा और वैश्विक स्तर पर हिंदू एकता की बात भी कही। उन्होंने कहा, "हमारा सपना है कि एक तिलकधारी और भगवाधारी ना केवल भारत में, बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी शासन करेगा। कुछ लोगों का उद्देश्य हमेशा से हिंदू मंदिरों को नष्ट करना, हिंदू आस्था को कमजोर करना और हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करना रहा है। जहां-जहां वे सफल हुए, वहां उन्होंने काशी, राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि जैसे पवित्र स्थलों को नुकसान पहुंचाया। जहां वे असफल रहे, वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा और वे भागने को मजबूर हुए।''
उन्होंने आगे कहा कि 1,000 साल बाद भी सोमनाथ मंदिर वहीं खड़ा है। भगवान राम का भव्य मंदिर बन चुका है। कृष्ण मंदिर बनेगा और काशी विश्वनाथ मंदिर भी बनेगा। सनातन की इस पवित्र भूमि पर एक दिन सनातन धर्म की ध्वजा पूरी शान से फहरेगी।
RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। मोहन भागवत ने कहा था कि 20 से 30 साल बाद भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। इस पर देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र और सनातनी बहन-बेटियों की रक्षा की मुहिम हमें कल से नहीं, बल्कि आज से ही शुरू करनी होगी।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, ''हमें प्रयास करना होगा कि सनातनी केवल भारत में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश और इंग्लैंड जैसे देशों में भी सुरक्षित रहें। हिंदुस्तान में किसी पर भी बुरी नजर ना पड़े। इसके लिए बिना एक दिन गंवाए तैयारी शुरू करनी होगी और सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा।
