12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बुलंदशहर

तिलकधारी और भगवाधारी ना केवल भारत बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी शासन करेंगे: देवकी नंदन ठाकुर

Devki Nandan Thakur On Asaduddin Owaisi: कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तिलकधारी और भगवाधारी ना केवल भारत बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी शासन करेंगे।

2 min read
Google source verification

बुलंदशहर

image

Harshul Mehra

Jan 12, 2026

devki nandan thakur said tilakdhari people will rule not only India but also bangladesh and pakistan

देवकी नंदन ठाकुर का बड़ा बयान। फोटो सोर्स-IANS

Devki Nandan Thakur On Asaduddin Owaisi: यूपी के बुलंदशहर में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर (Devkinandan Thakur) ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी।

देवकी नंदन ठाकुर का असदुद्दीन ओवैसी पर तंज

ओवैसी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए देवकी नंदन ठाकुर ने ना केवल इसका विरोध किया, बल्कि हिंदू राष्ट्र, सनातन परंपरा और वैश्विक स्तर पर हिंदू एकता की बात भी कही। उन्होंने कहा, "हमारा सपना है कि एक तिलकधारी और भगवाधारी ना केवल भारत में, बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी शासन करेगा। कुछ लोगों का उद्देश्य हमेशा से हिंदू मंदिरों को नष्ट करना, हिंदू आस्था को कमजोर करना और हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करना रहा है। जहां-जहां वे सफल हुए, वहां उन्होंने काशी, राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि जैसे पवित्र स्थलों को नुकसान पहुंचाया। जहां वे असफल रहे, वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा और वे भागने को मजबूर हुए।''

'सनातन धर्म की ध्वजा पूरी शान से फहरेगी'

उन्होंने आगे कहा कि 1,000 साल बाद भी सोमनाथ मंदिर वहीं खड़ा है। भगवान राम का भव्य मंदिर बन चुका है। कृष्ण मंदिर बनेगा और काशी विश्वनाथ मंदिर भी बनेगा। सनातन की इस पवित्र भूमि पर एक दिन सनातन धर्म की ध्वजा पूरी शान से फहरेगी।

RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी दी प्रतिक्रिया

RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। मोहन भागवत ने कहा था कि 20 से 30 साल बाद भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। इस पर देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र और सनातनी बहन-बेटियों की रक्षा की मुहिम हमें कल से नहीं, बल्कि आज से ही शुरू करनी होगी।

'हिंदुस्तान में किसी पर भी बुरी नजर ना पड़े'

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, ''हमें प्रयास करना होगा कि सनातनी केवल भारत में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश और इंग्लैंड जैसे देशों में भी सुरक्षित रहें। हिंदुस्तान में किसी पर भी बुरी नजर ना पड़े। इसके लिए बिना एक दिन गंवाए तैयारी शुरू करनी होगी और सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा।

ये भी पढ़ें

पत्नी अगर ज्यादा पढ़ी-लिखी है तो क्या गुजारा भत्ता देने से किया जा सकता है मना? इलाहाबाद HC ने क्या कहा
प्रयागराज
can alimony be denied if wife is highly educated know what did allahabad hc say prayagraj news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Asaduddin Owaisi

political

political news

politics

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 01:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / तिलकधारी और भगवाधारी ना केवल भारत बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी शासन करेंगे: देवकी नंदन ठाकुर

बड़ी खबरें

View All

बुलंदशहर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कड़ाके की ठंड में राहत: आज से कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल-कॉलेज बंद, आदेश जारी

स्कूलों में छुट्टी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बुलंदशहर

पहले पीटा, फिर सीने पर गाड़ी चढ़ाई, पूर्व विधायक के भतीजे का खौफनाक कत्ल

पूर्व BSP विधायक के भतीजे की मौत
बुलंदशहर

लखीमपुर और बलरामपुर के हैं 6 साल की बच्ची से गैंगरेप करने वाले आरोपी, करते हैं मजदूरी

पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह फोटो सोर्स ट्विटर अकाउंट
बुलंदशहर

घर के बाहर खेल रही 6 साल की बच्ची से गैंगरेप… 3 मंजिल से फेंका, पुलिस ने दो युवकों का किया एनकाउंटर

बुलंदशहर

‘Special 26’ की तरह CBI अफसर बन व्यापारियों के घर करते थे लूट, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार

Police Arrested fake CBI Officer
बुलंदशहर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.