लखीमपुर और बलरामपुर के हैं 6 साल की बच्ची से गैंगरेप करने वाले आरोपी, करते हैं मजदूरी

पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह फोटो सोर्स ट्विटर अकाउंट
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां छह साल की मासूम बच्ची के साथ दो युवकों ने हैवानियत की। फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।
यह दर्दनाक वारदात बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में हुई। बच्ची शुक्रवार शाम अपने घर के बाहर अकेले खेल रही थी। इसी दौरान पास ही रहने वाले दो युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गए। आरोप है कि वहां दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। जब बच्ची ने विरोध किया और चिल्लाने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उसका मुंह दबा दिया। पुलिस के अनुसार, बच्ची को गंभीर चोटें आईं। पकड़े जाने के डर से दोनों युवकों ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को तीन मंजिला इमारत की छत से नीचे फेंक दिया और मौके से भाग निकले। उसी समय पास में रहने वाले एक व्यक्ति ने उन्हें शव फेंकते देखा और तुरंत बच्ची के पिता व पुलिस को सूचना दी।
परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे डॉक्टर ने मृत घोषित किया
परिजन बच्ची को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट में गले की हड्डी टूटने, शरीर में कई फ्रैक्चर और गंभीर अंदरूनी चोटों की पुष्टि हुई है।
बच्ची का परिवार मूल रूप से फिरोजाबाद का रहने वाला है। पिता पिछले दस महीनों से सिकंदराबाद में एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। दो महीने पहले ही इस इमारत में शिफ्ट हुए थे। आरोपी राजू और वीरू भी उसी फैक्ट्री में काम करते थे। और उसी बिल्डिंग में आमने-सामने किराए पर रहते थे।
घटना के बाद एसएसपी के निर्देश पर तीन पुलिस टीमें गठित की गईं। देर रात सूचना मिली कि आरोपी एक कॉलोनी में छिपे हैं। गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी। और उन्हें घायल अवस्था में पकड़ लिया गया। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। मौके से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि देर शाम सिकंदराबाद थाने को सूचना प्राप्त हुई की एक बच्ची छत से गिर गई है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची परिजनों के सहयोग से बच्ची को अस्पताल लाया गया। जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। परिजनों से जब पूछताछ की गई। तो उन्होंने बताया कि इस मकान के दूसरे हिस्से में एक राजू है। जो बलरामपुर का रहने वाला है। तथा वीरू लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। दोनों लेबर है। एक फैक्ट्री में काम करते हैं। वह छत पर देखे गए थे। हो सकता है कि उनके द्वारा दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या की गई हो। इस सूचना पर पुलिस तत्काल सक्रिय हुई। तलाश के दौरान दोनों आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों के पैर में गोली लगी है। गंभीर हालत में उनका इलाज चल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है।
