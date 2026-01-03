लखीमपुर और बलरामपुर के हैं 6 साल की बच्ची से गैंगरेप करने वाले आरोपी, करते हैं मजदूरी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि देर शाम सिकंदराबाद थाने को सूचना प्राप्त हुई की एक बच्ची छत से गिर गई है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची परिजनों के सहयोग से बच्ची को अस्पताल लाया गया। जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। परिजनों से जब पूछताछ की गई। तो उन्होंने बताया कि इस मकान के दूसरे हिस्से में एक राजू है। जो बलरामपुर का रहने वाला है। तथा वीरू लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। दोनों लेबर है। एक फैक्ट्री में काम करते हैं। वह छत पर देखे गए थे। हो सकता है कि उनके द्वारा दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या की गई हो। इस सूचना पर पुलिस तत्काल सक्रिय हुई। तलाश के दौरान दोनों आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों के पैर में गोली लगी है। गंभीर हालत में उनका इलाज चल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है।