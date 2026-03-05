12वीं की छात्रा से गैंगरेप, कार में डालकर जंगल में ले गए चार आरोपी…फिर बारी-बारी से लूटी अस्मत

फिलहाल, इस घटना को लेकर बच्ची के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित बच्ची के परिवार ने आरोप लगाया है कि दो युवक छात्रा को जबरन कार में बैठाकर ले गए और कुछ देर तक इधर-उधर घुमाने के बाद सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। पीड़िता के पिता ने सीएम योगी आदित्यनाथ से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एनकाउंटर की मांग की है। वहीं, परिजनों ने ककोड़ पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि आरोपियों के साथ सख्ती करने के बजाय उन्हें थाने में आराम से बैठाकर रखा गया है।