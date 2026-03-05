5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बुलंदशहर

12वीं की छात्रा से गैंगरेप, कार में डालकर जंगल में ले गए चार आरोपी…फिर बारी-बारी से लूटी अस्मत

Bulandshahr: यूपी के बुलंदशहर में 12वीं की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि खनन माफिया जबरन छात्रा को अपनी कार में डालकर जंगल में ले गया और वहां पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया।

2 min read
Google source verification

बुलंदशहर

image

Imran Ansari

Mar 05, 2026

Four accused gangraped a 12th-grade student in Bulandshahr

Bulandshahr: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बारहवीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। दरअसल, छात्रा मेला घूमने गई थी तभी खनन माफिया की उस पर नजर पड़ी। आरोप है कि वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर छात्रा का जबरन कार में बैठा लिया और वहां से 8 किलो मीटर दूर एक जंगल में लेकर गया। जहां चारों हैवानों ने उसके साथ बारी-बारी से हैवानियत की। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी छात्रा को जंगल में ही बदहवास हाल में छोड़कर वहां से फरार हो गए।

आपको बता दें कि यह पूरा मामला जिले के सिखेड़ा गांव का है। पीड़िता के पिता के अनुसार, घटना के करीब तीन घंटे बाद परिवार के लोग छात्रा तक पहुंचे, जहां वह बेहोशी की हालत में मिली। होश में आने के बाद उसने अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी दी। छात्रा की आपबीती सुनने के बाद परिजन हैरान रह गए। घटनास्थल से छात्रा को उठाकर अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उसका इमरजेंसी में इलाज चल रहा है। बच्ची इतनी डरी हुई है कि होश आने के बाद भी किसी से बात नहीं कर रही है।

योगी से एनकाउंटर की मांग

फिलहाल, इस घटना को लेकर बच्ची के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित बच्ची के परिवार ने आरोप लगाया है कि दो युवक छात्रा को जबरन कार में बैठाकर ले गए और कुछ देर तक इधर-उधर घुमाने के बाद सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। पीड़िता के पिता ने सीएम योगी आदित्यनाथ से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एनकाउंटर की मांग की है। वहीं, परिजनों ने ककोड़ पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि आरोपियों के साथ सख्ती करने के बजाय उन्हें थाने में आराम से बैठाकर रखा गया है।

हंगामे के बाद हुई गिरफ्तारी

एफआईआर दर्ज होने के बाद भी तुरंत कार्रवाई न होने पर परिजनों में नाराजगी बढ़ गई। गुरुवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस की धीमी कार्रवाई से गुस्साए परिवार और ग्रामीणों ने करीब 11 बजे हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और सबसे पहले सुनील यादव को हिरासत में लिया। पुलिस ने उससे जब पूछताछ की तो प्रिंस यादव, दीपांशु यादव और एक अन्य युवक का नाम बताया, जिसके बाद उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime news

crimenews

rape

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Mar 2026 04:48 pm

Published on:

05 Mar 2026 04:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, कार में डालकर जंगल में ले गए चार आरोपी…फिर बारी-बारी से लूटी अस्मत

बड़ी खबरें

View All

बुलंदशहर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रंगों की जगह बहा खून! पूजा कर लौट रहे युवक के सिर में मारी गोली, इलाके में तनाव

young man returning from worship was shot head in Bulandshahr
बुलंदशहर

कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित के घर में घुसकर हमला; तमंचे की नोक पर गला दबाया, दी गांव में नंगा घुमाने की धमकी

बुलंदशहर

चलती परीक्षा में चली गई शिक्षक की जान: अंग्रेजी के पेपर के दौरान क्लास में गिरते ही मौत

Heart Attack
बुलंदशहर

Viral video: देश के लिए लड़ने वाला अपनों के बीच हार गया! बुलंदशहर में शराबियों के तांडव का शिकार हुए IAF प्रथम

IAF officer
बुलंदशहर

मेरे घर में खाने के लिए आटा भी नहीं… बेटियों का ख्याल रखना सुसाइड नोट लिखकर शुगर मिल कर्मचारी फंदे से झूल गया

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बुलंदशहर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.