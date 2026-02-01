चलती परीक्षा में चली गई शिक्षक की जान: अंग्रेजी के पेपर के दौरान क्लास में गिरते ही मौत

प्रतीकात्मक तस्वीर-एआई
Bulandshahr News:उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर शहर स्थित गांधी बाल निकेतन विद्यालय में बोर्ड परीक्षा के दौरान एक दर्दनाक घटना हो गई। 10वीं कक्षा की अंग्रेजी परीक्षा चल रही थी और शिक्षक परीक्षा ड्यूटी पर तैनात थे। छात्र शांत माहौल में पेपर दे रहे थे, तभी अचानक शिक्षक की तबीयत बिगड़ गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शिक्षक ने अचानक सीने में तेज दर्द की शिकायत की और कुछ ही क्षणों में क्लासरूम में गिर पड़े। यह देख छात्रों और स्कूल स्टाफ में अफरा-तफरी मच गई। तुरंत अन्य शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों ने उन्हें संभाला और अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की।
शिक्षक को तुरंत अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी सांसें थम गईं। शुरुआती जानकारी में मौत का कारण हृदयाघात (हार्ट अटैक) माना जा रहा है। हालांकि, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत का सही कारण पता चल सके।
इस अचानक हुई घटना से पूरे स्कूल में शोक की लहर है। स्कूल प्रबंधन ने शिक्षक को समर्पित और जिम्मेदार बताते हुए गहरा दुख जताया है। छात्र भी अपने शिक्षक की अचानक मौत से सदमे में हैं। स्थानीय प्रशासन ने भी मामले का संज्ञान लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
