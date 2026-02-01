चलती परीक्षा में चली गई शिक्षक की जान: अंग्रेजी के पेपर के दौरान क्लास में गिरते ही मौत

इस अचानक हुई घटना से पूरे स्कूल में शोक की लहर है। स्कूल प्रबंधन ने शिक्षक को समर्पित और जिम्मेदार बताते हुए गहरा दुख जताया है। छात्र भी अपने शिक्षक की अचानक मौत से सदमे में हैं। स्थानीय प्रशासन ने भी मामले का संज्ञान लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।