महिला कांवड़ियों का रास्ता रोका…मारपीट और गाली-गलौज की, दबंगों की हरकत का वीडियो वायरल

आपको बता दें कि यह पूरा मामला जिले के स्याना क्षेत्र के गांव माकड़ी का है, जहां डीजे बजाते हुए गंगाजल लेने के लिए महिलाएं हरिद्वार जा रही थीं। आरोप है कि इसी दौरान संदीप त्यागी और डब्बू त्यागी नाम के दो लोग आए और उनका रास्ता रोक दिया। आरोप है कि कुछ दबंगों ने कावड़ यात्रा के दौरान जानबूझकर उनका रास्ता रोक दिया और जबरन डीजे बंद करा दिया। इतना ही नहीं, महिलाओं के साथ गाली-गलौज और बदसलूकी भी की गई, जिससे कावड़ियों में भारी रोष फैल गया। इस घटना के विरोध में कावड़ियों ने सड़क पर हंगामा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि इस घटना का वीडियो एक्स पर @Mukeshk92294988 के द्वारा पोस्ट किया गया है।