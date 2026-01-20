20 जनवरी 2026,

बुलंदशहर

भाजपा नेता के बेटे, डॉक्टर और पीएसओ की डरावनी मौत, तीनों गाड़ी में फंसे, खून बहा और कोई बचा नहीं

बुलंदशहर-मेरठ हाईवे-334 पर भाजपा नेता के बेटे समेत तीन लोगों की जान चली गई। तीनों बुलंंदशहर से मेरठ लौट रहे थे।

बुलंदशहर

image

Aman Pandey

Jan 20, 2026

Accident

समय-रात का 11 बजे का वक्त।‌ दिन-सोमवार। बुलंदशहर-मेरठ हाईवे(NH-334) पर सन्नाटा पसरा था, तभी एक तेज आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। चिड़ावक गावं के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी ओर से आ रहे ट्रक में जा घुसी। हादसा इतना भयावह था कि देखने वालों की रूह कांप गई।

लग्जरी कर लोहे के मलबे में तब्दील

लग्जरी कर लोहे के मलबे में तब्दील हो चुकी थी। हाईवे पर बिखरे कांच के टुकड़े, मुड़ा हुआ लोहा और चारों तरफ फैला खून…यह सब बताने के लिए काफी था कि अंदर वाले लोगों को संभलने का एक पल भी नहीं मिला होगा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो कार के अंदर 3 लोगों को बाहर निकला, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो गई थी।

पुलिस के अनुसार, कर में मिले कागलों के आधार पर तीनों की पहचान भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय त्यागी के पुत्र अंकित त्यागी, डॉक्टर आशुतोष पूनिया और महेश कुमार के रूप में हुई। अंकित त्यागी भाजपा एमएलसी अश्विनी त्यागी के भतीजे थे। महेश कुमार, अंकित के पीएसओ (सुरक्षा अधिकारी) के रूप में तैनात थे।

पोल्ट्री फार्म देखने गए थे, लौटते वक्त हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, तीनों बुलंदशहर से मेरठ लौट रहे थे। डॉक्टर आशुतोष अपने गांव में आधुनिक पोल्ट्री फार्म शुरू करने की योजना बना रहे थे। इसी सिलसिले में अंकित और महेश के साथ बुलंदशहर में एक परिचित के फार्म पर गए थे। शाम को लौटते हुए चिड़ावक गांव के पास कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में मौके पर ही कार में सवार तीनों लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी, सीओ सिटी और सीओ सिकंदराबाद मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / भाजपा नेता के बेटे, डॉक्टर और पीएसओ की डरावनी मौत, तीनों गाड़ी में फंसे, खून बहा और कोई बचा नहीं

बुलंदशहर

उत्तर प्रदेश

तिलकधारी और भगवाधारी ना केवल भारत बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी शासन करेंगे: देवकी नंदन ठाकुर

devki nandan thakur said tilakdhari people will rule not only India but also bangladesh and pakistan
बुलंदशहर

कड़ाके की ठंड में राहत: आज से कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल-कॉलेज बंद, आदेश जारी

स्कूलों में छुट्टी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बुलंदशहर

पहले पीटा, फिर सीने पर गाड़ी चढ़ाई, पूर्व विधायक के भतीजे का खौफनाक कत्ल

पूर्व BSP विधायक के भतीजे की मौत
बुलंदशहर

लखीमपुर और बलरामपुर के हैं 6 साल की बच्ची से गैंगरेप करने वाले आरोपी, करते हैं मजदूरी

पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह फोटो सोर्स ट्विटर अकाउंट
बुलंदशहर

घर के बाहर खेल रही 6 साल की बच्ची से गैंगरेप… 3 मंजिल से फेंका, पुलिस ने दो युवकों का किया एनकाउंटर

बुलंदशहर
