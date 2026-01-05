पहले पीटा, फिर सीने पर गाड़ी चढ़ाई, पूर्व विधायक के भतीजे का खौफनाक कत्ल

पूर्व BSP विधायक के भतीजे की मौत Source- X
Former BSP MLA Nephew murdered in Bulandshahr : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जमीन के टुकड़े के लिए खूनी तांडव देखने को मिला। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव ग्यासपुर के पास नीमखेड़ा गांव में स्थित एक आम के बाग की पैमाइश को लेकर रविवार देर शाम दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने लाठी-डंडों, धारदार हथियारों और यहां तक कि गाड़ी से कुचलकर हमला कर दिया। इस वारदात में बसपा के पूर्व विधायक दिवंगत हाजी अलीम के भतीजे हाजी सूफियान (43) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके बड़े भाई अकरम (45) की हालत नाजुक बनी हुई है। वारदात की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और अस्पताल के सामने हजारों की भीड़ जमा हो गई।
पुलिस के अनुसार, नीमखेड़ा के पास बाग की जमीन को लेकर दोनों पक्षों में काफी समय से तनाव चल रहा था। रविवार शाम सूफियान और अकरम भाई बाग की पैमाइश या सौदे के सिलसिले में वहां पहुंचे थे। वहां पहले से मौजूद दूसरे पक्ष के 8-10 लोग थे। पहले तो कहासुनी हुई, फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। आरोप है कि दबंगों ने पहले लाठी-डंडों से हमला किया, धारदार हथियारों से वार किए और फिर स्कॉर्पियो गाड़ी से सूफियान को टक्कर मारकर कुचलने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक, आरोपियों ने सूफियान पर गाड़ी बार-बार चढ़ाई, ताकि उसकी मौत हो जाए। हमले में दोनों भाई लहूलुहान होकर गिर पड़े।
सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को जिला अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने सूफियान को मृत घोषित कर दिया। अकरम को गंभीर चोटें आई हैं और उसकी हालत नाजुक होने के कारण उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जैसे ही सूफियान की मौत की खबर फैली, उनके समर्थक और गांव के लोग अस्पताल पहुंच गए। देखते ही देखते हजारों की भीड़ जमा हो गई। तनाव बढ़ता देख अस्पताल को छावनी में बदल दिया गया।
घटना की जानकारी मिलते ही SSP खुद भारी पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया और आरोपियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। सुरक्षा के लिए ग्यासपुर, नीमखेड़ा और अस्पताल इलाके में कई थानों की फोर्स और PSC तैनात कर दी गई है। पुलिस ने सूफियान का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। SSP ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच जमीन विवाद में झगड़ा हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई हैं और जल्द ही सख्त सजा दी जाएगी।
बुलंदशहर
उत्तर प्रदेश
