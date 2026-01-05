पहले पीटा, फिर सीने पर गाड़ी चढ़ाई, पूर्व विधायक के भतीजे का खौफनाक कत्ल

Former BSP MLA Nephew murdered in Bulandshahr : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जमीन के टुकड़े के लिए खूनी तांडव देखने को मिला। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव ग्यासपुर के पास नीमखेड़ा गांव में स्थित एक आम के बाग की पैमाइश को लेकर रविवार देर शाम दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने लाठी-डंडों, धारदार हथियारों और यहां तक कि गाड़ी से कुचलकर हमला कर दिया। इस वारदात में बसपा के पूर्व विधायक दिवंगत हाजी अलीम के भतीजे हाजी सूफियान (43) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके बड़े भाई अकरम (45) की हालत नाजुक बनी हुई है। वारदात की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और अस्पताल के सामने हजारों की भीड़ जमा हो गई।