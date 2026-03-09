8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बुलंदशहर

प्रेमिका से मिलने आया था युवक, पार्क में बिगड़ी तबीयत और हो गई मौत… अस्पताल में छोड़कर युवती फरार

बुलंदशहर में प्रेमिका से मिलने आए बागपत के युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर एक युवती उसे अस्पताल लाई और खुद को पत्नी बताया, लेकिन मौत के बाद वह वहां से फरार हो गई।

2 min read
Google source verification

बुलंदशहर

image

Mahendra Tiwari

Mar 08, 2026

जांच करती पुलिस सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट Ai

जांच करती पुलिस सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट Ai

बुलंदशहर में प्रेमिका से मिलने आए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक बागपत से बुलंदशहर आया था। तबीयत बिगड़ने पर एक युवती उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंची और खुद को उसकी पत्नी बताया, लेकिन युवक की मौत होने के बाद वह मौके से फरार हो गई। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

बुलंदशहर में प्रेमिका से मिलने आए एक युवक की अचानक मौत हो जाने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि युवक बागपत जिले से अपनी प्रेमिका से मिलने बुलंदशहर आया था। युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद एक युवती उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंची। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत के बाद युवती अस्पताल से अचानक गायब हो गई। मृतक की पहचान बागपत जिले के थाना बिनौली क्षेत्र के गांव फतेहपुर पूठी की रहने वाले विनोद (34) पुत्र लाल सिंह के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार विनोद पंजाब में नौकरी करता था। और कुछ दिनों से अपने गांव आया हुआ था। रविवार सुबह वह घर से यह कहकर निकला था कि उसके मालिक का एक्सीडेंट हो गया है। उसे वहां जाना है।

मृतक के मोबाइल से एक महिला ने परिजनों को दी सूचना

दोपहर करीब 12 बजे विनोद के मोबाइल से एक महिला ने उसके भाई प्रदीप को फोन किया। और बुलंदशहर आने के लिए कहा। महिला ने बताया कि विनोद का एक्सीडेंट हो गया है। इसी बीच जिला अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक की मौत हो गई है। और एक युवती खुद को उसकी पत्नी बता रही है।

पुलिस के पहुंचते ही युवती अस्पताल से हुई फरार, खोज में जुटी पुलिस

सूचना मिलते ही कालाआम चौकी पुलिस अस्पताल पहुंची। लेकिन तब तक युवती वहां से जा चुकी थी। पुलिस की शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि युवक और युवती पहले किसी होटल में गए थे। आशंका है कि युवक ने वहां किसी शक्तिवर्धक दवा का ज्यादा मात्रा में सेवन कर लिया था। इसके बाद दोनों मलका पार्क पहुंचे। जहां युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। और उसकी मौत हो गई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज

फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चल सकेगा। वहीं अस्पताल तक युवक को लाने वाली युवती की तलाश की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 09:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / प्रेमिका से मिलने आया था युवक, पार्क में बिगड़ी तबीयत और हो गई मौत… अस्पताल में छोड़कर युवती फरार

बड़ी खबरें

View All

बुलंदशहर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

12वीं की छात्रा से गैंगरेप, कार में डालकर जंगल में ले गए चार आरोपी…फिर बारी-बारी से लूटी अस्मत

Four accused gangraped a 12th-grade student in Bulandshahr
बुलंदशहर

रंगों की जगह बहा खून! पूजा कर लौट रहे युवक के सिर में मारी गोली, इलाके में तनाव

young man returning from worship was shot head in Bulandshahr
बुलंदशहर

कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित के घर में घुसकर हमला; तमंचे की नोक पर गला दबाया, दी गांव में नंगा घुमाने की धमकी

बुलंदशहर

चलती परीक्षा में चली गई शिक्षक की जान: अंग्रेजी के पेपर के दौरान क्लास में गिरते ही मौत

Heart Attack
बुलंदशहर

Viral video: देश के लिए लड़ने वाला अपनों के बीच हार गया! बुलंदशहर में शराबियों के तांडव का शिकार हुए IAF प्रथम

IAF officer
बुलंदशहर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.