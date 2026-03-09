प्रेमिका से मिलने आया था युवक, पार्क में बिगड़ी तबीयत और हो गई मौत… अस्पताल में छोड़कर युवती फरार

बुलंदशहर में प्रेमिका से मिलने आए एक युवक की अचानक मौत हो जाने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि युवक बागपत जिले से अपनी प्रेमिका से मिलने बुलंदशहर आया था। युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद एक युवती उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंची। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत के बाद युवती अस्पताल से अचानक गायब हो गई। मृतक की पहचान बागपत जिले के थाना बिनौली क्षेत्र के गांव फतेहपुर पूठी की रहने वाले विनोद (34) पुत्र लाल सिंह के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार विनोद पंजाब में नौकरी करता था। और कुछ दिनों से अपने गांव आया हुआ था। रविवार सुबह वह घर से यह कहकर निकला था कि उसके मालिक का एक्सीडेंट हो गया है। उसे वहां जाना है।