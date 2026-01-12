12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

पत्नी अगर ज्यादा पढ़ी-लिखी है तो क्या गुजारा भत्ता देने से किया जा सकता है मना? इलाहाबाद HC ने क्या कहा

Allahabad HC News: पत्नी अगर ज्यादा पढ़ी-लिखी है तो क्या गुजारा भत्ता देने से पति मना कर सकता है? जानिए इलाहाबाद HC ने इस पर क्या कहा है?

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Harshul Mehra

Jan 12, 2026

can alimony be denied if wife is highly educated know what did allahabad hc say prayagraj news

इलाहाबाद HC न्यूज। फोटो सोर्स- पत्रिका

Allahabad HC News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पत्नी को सिर्फ इस आधार पर गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह ज्यादा शिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम है। कोर्ट ने कहा कि उच्च शिक्षा और योग्य होना यह नहीं दर्शाता कि पत्नी स्वयं कमाई कर रही है।

Allahabad HC: पढ़ी-लिखी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से किया जा सकता मना या नहीं?

बुलंदशहर की सुमन वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद ने कहा, ''पति अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने की जिम्मेदारी से केवल इसलिए नहीं बच सकता कि पत्नी में कमाई की योग्यता है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कमाने की क्षमता और वास्तव में नौकरी करके पैसे कमाना अलग-अलग बातें हैं।

Prayagraj News: परिवार न्यायालय का आदेश रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह स्थिति कई महिलाओं की वास्तविकता को दर्शाती है, जो अपनी पढ़ाई-लिखाई के बावजूद, सालों तक घरेलू काम और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियों के बाद नौकरी पर लौटने में कठिनाई महसूस करती हैं। कोर्ट ने बुलंदशहर के अपर प्रधान न्यायधीश परिवार न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें पति से गुजारा भत्ता मांगने के लिए पत्नी की याचिका CRPC की धारा 125 के तहत खारिज कर दी गई थी।

Prayagraj: क्या है मामला?

मामले के मुताबिक, परिवार न्यायालय ने पत्नी की गुजारा भत्ता की याचिका इसलिए खारिज की थी कि उसने कोर्ट से अपनी पेशेवर पढ़ाई-लिखाई छिपाई और साफ मन से अदालत में नहीं आई। न्यायालय का यह भी मानना था कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही है और उसने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली की कार्रवाई के बावजूद वैवाहिक घर लौटने से इनकार किया। हालांकि, परिवार न्यायालय ने याची के नाबालिग बेटे के लिए याचिका दायर करने की तारीख से हर महीने 3,000 रुपये देने का आदेश जारी किया था।

'महिला के पास आय का कोई जरिया नहीं'

महिला के वकील ने कहा कि महिला के पास आय का कोई जरिया नहीं है। महिला के पति यह साबित करने में असफल रहे कि उनकी पत्नी काम कर रही थी और पैसे कमा रही थी। इसके विपरीत, पति का दावा था कि पत्नी बहुत पढ़ी-लिखी है, फिलहाल प्राइवेट टीचर के रूप में काम कर रही है, उसके पास टेलरिंग में ITI डिप्लोमा है और वह बच्चों को ट्यूशन देकर भी पैसे कमाती है।

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पत्नी का पति से गुजारा भत्ता पाने का कानूनी अधिकार इस आधार पर समाप्त नहीं होता कि वह कमाई करने की क्षमता रखती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह एक सामाजिक सच्चाई है कि महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों में खुद को लगा देती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं। हाईकोर्ट ने यह नोट किया कि याची के किशोर बेटे के लिए परिवार न्यायालय द्वारा दिए गए 3,000 रुपये का भत्ता बहुत कम है, क्योंकि लड़के को पढ़ाई करने और स्वस्थ माहौल में बड़ा होने के लिए पर्याप्त सहारे की आवश्यकता है।

'1 महीने के भीतर नए सिरे से तर्कसंगत आदेश पारित किया जाए'

अदालत ने परिवार न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि 1 महीने के भीतर नए सिरे से तर्कसंगत आदेश पारित किया जाए। जिससे बेटे और पत्नी दोनों के हितों का संरक्षण हो सके।

ये भी पढ़ें

अब ASP अनुज चौधरी को छू भी नहीं पाएगी गोली! पैरा कमांडो से मिला खास गिफ्ट
फिरोजाबाद
asp anuj chaudhary gifted special body protector by para commando firozabad

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 11:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / पत्नी अगर ज्यादा पढ़ी-लिखी है तो क्या गुजारा भत्ता देने से किया जा सकता है मना? इलाहाबाद HC ने क्या कहा

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Magh Mela 2026: मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर खास तैयारी; 13 राज्यों से आ रहे श्रद्धालु इस घाट पर करेंगे स्नान: रूट डायवर्जन होगा

magh mela 2026 special preparations for makar sankranti mauni amavasya news for devotees coming from 13 states
प्रयागराज

माघ मेले के बीच प्रयागराज में दहशत! बंद दुकान पर फेंके गए तीन बम, पुलिस हाई अलर्ट

माघ मेले के बीच प्रयागराज में बम से दहशत
प्रयागराज

माघ मेले में सतुआ बाबा बने आकर्षण का केंद्र, सादगी के साथ तीन करोड़ की कार ने खींचा ध्यान

तीन करोड़ की कार और ब्रांडेड चश्मा, साधारण वेश, लेकिन लग्जरी साधनों ने खींचा श्रद्धालुओं का ध्यान (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
प्रयागराज

महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी हर्षा रिछारिया भाई संग माघ मेले में पहुंची, महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की हैं शिष्या

प्रयागराज

Magh Mela 2026 Update: ‘ठंडी लगी है….कांप रहे हैं’, ड्यूटी के दौरान नशे में कॉन्स्टेबल लड़खड़ाया, देखिए वीडियो

magh mela 2026 update Video of drunk constable on duty at prayagraj goes viral
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.