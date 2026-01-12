पत्नी अगर ज्यादा पढ़ी-लिखी है तो क्या गुजारा भत्ता देने से किया जा सकता है मना? इलाहाबाद HC ने क्या कहा

मामले के मुताबिक, परिवार न्यायालय ने पत्नी की गुजारा भत्ता की याचिका इसलिए खारिज की थी कि उसने कोर्ट से अपनी पेशेवर पढ़ाई-लिखाई छिपाई और साफ मन से अदालत में नहीं आई। न्यायालय का यह भी मानना था कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही है और उसने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली की कार्रवाई के बावजूद वैवाहिक घर लौटने से इनकार किया। हालांकि, परिवार न्यायालय ने याची के नाबालिग बेटे के लिए याचिका दायर करने की तारीख से हर महीने 3,000 रुपये देने का आदेश जारी किया था।