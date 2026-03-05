Ex मुस्लिम सलीम पर हमले का नया वीडियो, 7 मिनट तक 14 चाकू मारे, गला रेतकर तड़पाते रहे हमलावर

लोनी में यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हुए जानलेवा हमले का एक और खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में हमलावरों की दरिंदगी साफ दिखाई दे रही है। पुलिस ने इस वारदात में शामिल दोनों सगे भाइयों जीशान और गुलफाम को अलग-अलग मुठभेड़ों में मार गिराया है।
गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र की अली गार्डन कॉलोनी में सलीम वास्तिक पर सरेआम धारदार हथियार से हमला किया गया था। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में हमले की बर्बरता साफ दिखाई देती है।
घटना 27 फरवरी की सुबह की है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि सलीम वास्तिक अपने ऑफिस में अकेले सोफे पर बैठे हैं। तभी बाइक से पहुंचे दोनों हमलावर हेलमेट पहनकर अंदर घुसते हैं। सलीम कुछ समझ पाते उससे पहले जीशान और गुलफाम यूट्यूबर सलीम को पहले पकड़ते दिख रहे हैं। इसके बाद जीशान सर्जिकल ब्लेड निकालकर उनके गले पर वार करता दिख रहा है, जबकि गुलफाम ने पेट और सीने पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करते।
फुटेज के मुताबिक, दोनों हमलावर करीब 7 मिनट 30 सेकेंड तक ऑफिस में रहे और सलीम पर लगातार हमला करते रहे। हमलावरों ने गले से लेकर पेट तक 14 बार चाकू मारे। इस दौरान सलीम खुद को बचाने की कोशिश करते रहे और गंभीर रूप से घायल हो गए।
हमले में जीशान की एक अंगुली भी कट गई। इस दौरान दोनों आरोपियों के कपड़े खून से सने दिखाई दिए। घायल सलीम को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनके दो ऑपरेशन हो चुके हैं और हालत नाजुक बनी हुई है।
जांच में सामने आया कि हमलावरों के पास इटली मेड पिस्टल भी थी, लेकिन उन्होंने गोली चलाने के बजाय चाकू से हमला किया। पुलिस का मानना है कि आरोपी सलीम को तड़पाकर मारना चाहते थे। साथ ही गोली चलने से भीड़ जुटने का खतरा भी था।
वारदात के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान की और उन पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया। 1 मार्च को लोनी में हुई मुठभेड़ में छोटा भाई जीशान मारा गया। मंगलवार रात इंदिरापुरम के वसुंधरा इलाके में पुलिस से मुठभेड़ में मुख्य आरोपी गुलफाम भी ढेर हो गया।
दोनों आरोपी अमरोहा के सैदनगली के रहने वाले थे और गाजियाबाद के खोड़ा में किराए पर रहकर लकड़ी और इंटीरियर का काम करते थे। दोनों भाइयों की मौत के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
सलीम पर हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया।
