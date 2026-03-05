Ex मुस्लिम सलीम पर हमले का नया वीडियो, 7 मिनट तक 14 चाकू मारे, गला रेतकर तड़पाते रहे हमलावर

घटना 27 फरवरी की सुबह की है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि सलीम वास्तिक अपने ऑफिस में अकेले सोफे पर बैठे हैं। तभी बाइक से पहुंचे दोनों हमलावर हेलमेट पहनकर अंदर घुसते हैं। सलीम कुछ समझ पाते उससे पहले जीशान और गुलफाम यूट्यूबर सलीम को पहले पकड़ते दिख रहे हैं। इसके बाद जीशान सर्जिकल ब्लेड निकालकर उनके गले पर वार करता दिख रहा है, जबकि गुलफाम ने पेट और सीने पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करते।