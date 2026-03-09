‘कभी नहीं बोलूंगा जय श्री राम…’ दक्ष चौधरी का पुलिस पर मारपीट का आरोप, दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग

होली के दिन डीएलएफ अंकुर विहार में रंग डालने को लेकर विवाद छिड़ा था, जिसके बाद अपने साथी के बुलावे पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद दूसरे पक्ष ने उन पर मारपीट और छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाए। मामले ने तब तूल पकड़ा जब दक्ष के साथी का हवा में पिस्टल लहराते हुए एक वीडियो वायरल हो गया। इसी वीडियो और आरोपों के आधार पर पुलिस ने दक्ष और अक्कू को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ अंकुर विहार थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया था।