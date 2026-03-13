अक्षय कुमार और मनोज बाजपेयी जैसी चाहिए फिटनेस? तो आज से ही फॉलो करें ‘ऑटोफेजी’

आज के समय में लगभग सभी उम्र के लोग गैस-एसिडिटी से परेशान होने के साथ ही किसी का पेट बाहर निकला हुआ है, तो किसी को शुगर या बढ़ते वजन जैसी परेशानियां हैं। ऐसे में अगर आप रोजाना ऑटोफेजी के नियम को अपनाते हैं, तो आपको इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। दरअसल, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी ताकत होती है जो हर वक्त हमें ठीक करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि शरीर की यह ताकत एक बार में एक ही काम कर पाती है। यह या तो हमारे खाए हुए खाने को पचाएगी या फिर शरीर की बीमारियों को ठीक करेगी। ऐसे में जब हम दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं, तो शरीर की पूरी एनर्जी सिर्फ खाना पचाने में ही लगी रहती है और शरीर को मरम्मत का मौका ही नहीं मिलता। ऐसे में जब हम शाम को जल्दी खा लेते हैं, तब शरीर ऑटोफेजी के मोड में आता है और शरीर के अंदर जमी गंदगी, खराब सेल्स और बीमारियों को खुद ही खत्म करना शुरू कर देता है।