लाइफस्टाइल

Viral Video: ताली बजाने का ‘Slay’ अंदाज! क्या आपने देखा Gen-Z का यह नया कूल स्टाइल?

Viral Video: आज की स्टोरी में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है 'जेन-जी' (Gen-Z) का ताली बजाने का नया स्टाइल और इसे कैसे बजाया जाता है।

भारत

image

Priyambada yadav

Mar 12, 2026

Viral Video

Viral Video | image credit gemini &amp; instagram-just.a.lakshya

Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कई वीडियो और फोटोज वायरल होते रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो देखते ही देखते चर्चा का विषय बन जाते हैं। आजकल इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो छाया हुआ है जिसमें ताली बजाने का एक नया 'जेन-जी' (Gen-Z) तरीका दिखाया गया है। ताली बजाने के इस अनोखे अंदाज को देखने के बाद इंस्टाग्राम यूजर्स इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसे काफी पसंद भी किया जा रहा है। आज की स्टोरी में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ताली बजाने का नया स्टाइल और इसे कैसे बजाया जाता है।

ताली बजाने की अनोखी तकनीक


आजकल की जेन-जी पीढ़ी हर चीज को अपने अलग अंदाज में करने के लिए जानी जाती है, फिर चाहे वह बातचीत का तरीका हो या किसी की तारीफ करना। इसी कड़ी में ताली बजाने का एक बिल्कुल नया और कूल स्टाइल इंटरनेट पर छाया हुआ है। पारंपरिक रूप से हम दोनों हथेलियों को आपस में टकराकर ताली बजाते हैं, लेकिन नई पीढ़ी ने इसे पूरी तरह से बदलकर एक 'मिनिमलिस्ट' और कूल लुक दे दिया है। इस नए तरीके को न केवल आधुनिक माना जा रहा है, बल्कि इसे एक खास नाम भी दिया गया है जिसे 'Slay' कहा जाता है।

कैसे बजाते हैं यह ताली?


इस ताली को बजाने की तकनीक काफी दिलचस्प है और इसमें केवल एक ही हाथ का इस्तेमाल होता है। इसे करने के लिए व्यक्ति अपने हाथ की आखिरी दो उंगलियों को हथेली की ओर अंदर की तरफ फोल्ड कर लेता है, जिससे केवल अंगूठा और उसके मध्यमा (Middle Finger) बाहर रहती है। इसके बाद, अंगूठे और उस मध्यमा उंगली को आपस में टकराकर एक खास तरह का 'टैप' या चुटकी जैसा एक्शन किया जाता है। यह तरीका दिखने में बहुत ही स्टाइलिश लगता है और इसे अक्सर किसी की तारीफ करने या किसी बात पर अपनी कूल सहमति जताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

आखिर इसे 'Slay' ही क्यों कहा जाता है?


इसे 'Slay' कहने के पीछे एक खास सामाजिक संदर्भ है क्योंकि जेन-जी की भाषा में 'Slay' का अर्थ होता है किसी काम को बहुत ही प्रभावशाली और आत्मविश्वास के साथ करना। जब कोई इस खास अंदाज में एक हाथ से ताली बजाता है, तो वह बिना शोर-शराबा किए सामने वाले को यह अहसास कराता है कि उसका प्रदर्शन वाकई शानदार था।

Published on:

12 Mar 2026 03:03 pm

Hindi News / Lifestyle News / Viral Video: ताली बजाने का 'Slay' अंदाज! क्या आपने देखा Gen-Z का यह नया कूल स्टाइल?

