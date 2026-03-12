Viral Video: ताली बजाने का ‘Slay’ अंदाज! क्या आपने देखा Gen-Z का यह नया कूल स्टाइल?

Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कई वीडियो और फोटोज वायरल होते रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो देखते ही देखते चर्चा का विषय बन जाते हैं। आजकल इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो छाया हुआ है जिसमें ताली बजाने का एक नया 'जेन-जी' (Gen-Z) तरीका दिखाया गया है। ताली बजाने के इस अनोखे अंदाज को देखने के बाद इंस्टाग्राम यूजर्स इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसे काफी पसंद भी किया जा रहा है। आज की स्टोरी में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ताली बजाने का नया स्टाइल और इसे कैसे बजाया जाता है।