JLF 2026: एल्गोरिदम, प्यार और पहचान- जेन जी के दौर की उलझनों पर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मंथन

चर्चा की शुरुआत इस सवाल से हुई कि आज इंटरनेट पर हम 'सच' को कैसे देखते हैं। वक्ताओं ने कहा कि आज तथ्य इस तरह पेश किए जाते हैं कि वे धीरे-धीरे व्यक्ति की मान्यता बन जाते फिर वही मान्यता तथ्य की तरह स्थापित हो जाती है। वक्ताओं के अनुसार, इसका बड़ा कारण एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम व्यक्ति को वही दिखाता है जो वह पहले से पसंद करता है। किसी वीडियो या विचार को पसंद करने का मतलब यह हो जाता है कि आगे भी उसी तरह की बातें दिखाई जाएंगी। यह सिलसिला इको चैंबर बनाता है, जहां व्यक्ति बार-बार अपने ही विचारों की पुष्टि देखता है।