JLF 2026: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का अंतिम दिन, कैरोलिन एल्किन्स बोलीं- ब्रिटिश साम्राज्य में हिंसा अपवाद नहीं, व्यवस्था थी

जयपुर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंतिम दिन The Legacy of Violence सत्र में पुलित्जर पुरस्कार विजेता हार्वर्ड प्रोफेसर कैरोलिन एल्किन्स ने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य में राज्य प्रेरित हिंसा किसी एक-दो घटनाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक सुव्यवस्थित और संस्थागत पैटर्न का हिस्सा थी, जिसकी विरासत आज भी विश्व के कई हिस्सों में दिखाई देती है। विलियम डैलरिम्पल के साथ संवाद में उन्होंने इतिहास, कानून और सत्ता के गठजोड़ पर विस्तार से चर्चा की।