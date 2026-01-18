JLF 2026: पूर्व संयुक्त राष्ट्र अधिकारी लक्ष्मी पुरी ने कहा- यूएन के बगैर खतरे में पढ़ सकती है मानवता

जयपुर। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में काम करने की चुनौतियां पहले की तुलना में बदल गई है। वर्तमान में यूएन की स्थिति निराशाजनक हो गई है। इसकी फंडिंग में भी कटौती हो गई है। कई ऐसे देश हैं, जिनको यूएन को सपोर्ट करना चाहिए वे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भारत यूएन को सपोर्ट करता है। सभी देशों को मिलकर यूएन को इस संकट से बाहर निकालना चाहिए। यूएन के बगैर मानवता खतरे में पढ़ सकती है। यह कहना है पूर्व संयुक्त राष्ट्र अधिकारी लक्ष्मी पुरी का। वह शनिवार को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आई।