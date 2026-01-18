Jaipur Literature Festival: संजय के. रॉय के साथ बातचीत में ग्रीफ, आलोचना, संघर्ष और कलाकार होने की सच्चाई पर खुलकर बोले वीर दास

बातचीत के दौरान वीर दास ने अपने शुरुआती करियर से जुड़े कई किस्से भी साझा किए। दिल्ली के इंडिया हैबिटैट सेंटर में अपने पहले शो से लेकर फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के लिए लिखने के शुरुआती दिनों तक की यादें उन्होंने सहज अंदाज में सुनाईं। किताब में शामिल बचपन और स्कूल के दिनों पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि वे पहले अर्थशास्त्री बनना चाहते थे, लेकिन एक प्रोफेसर ने उनकी सोच और दिशा बदल दी और उन्हें थिएटर की ओर मोड़ दिया।