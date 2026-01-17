Jaipur Literature Festival: मशहूर लेखिका शोभा डे बोलीं- इच्छा को अपराध न बनाएं, सुहागरात जैसे विषय पर भी खुलकर चर्चा हुई

Jaipur Literature Festival 2026: इच्छा केवल निजी विषय नहीं, बल्कि एक राजनीतिक विषय भी है। सत्ता और समाज दोनों मिलकर यह तय करते हैं कि कौन क्या चाहे, कैसे चाहे और किस हद तक चाहे। खासतौर पर महिलाओं की इच्छा को हमेशा नियंत्रित, दबाया और अपराधबोध से जोड़ा गया। राजनीति जब शरीर और नैतिकता को नियंत्रित करने लगती है, तब सबसे पहले स्त्रियों की स्वतंत्रता पर असर पड़ता है। यह बात जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन फ्रंट लॉन में मशहूर लेखिका और स्तंभकार शोभा डे की किताब द सेंसुअल सेल्फ पर हुई चर्चा में लेखिका शोभा डे ने कही। इस सत्र का संचालन युवा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता अनिश गावंडे ने किया।