JLF 2026: लेखक गोपालकृष्ण गांधी बोले- प्रशासन केवल नियमों से नहीं चलता, इसके लिए गलत को गलत कहने का साहस चाहिए

उद्घाटन सत्र में फेस्टिवल की को-फाउंडर नमिता गोखले ने मंच से राजस्थानी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा की समृद्ध साहित्यिक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को औपचारिक मान्यता मिलनी चाहिए। सह-संस्थापक संजोय के. रॉय ने कहा कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल केवल किताबों और लेखकों का उत्सव नहीं, बल्कि पाठकों, श्रोताओं और विचारों के आपसी संवाद का मंच है।