भजनलाल शर्मा vs टीकाराम जूली : दोनों ने स्वीकार की चुनौती, सदन में अब पांच साल बनाम-दो साल पर होगी चर्चा

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार युवा, महिला, किसान और गरीब के लिए काम कर रही है। पिछली सरकार के नेता जो सदन में नहीं आ रहे और अपने आपको महात्मा गांधी का अनुयायी बताते हैं, लेकिन उन्होंने युवाओं का हक मारा। उनको फिर से महात्मा गांधी की किताब पढ़नी चाहिए। कांग्रेस के एक नेता तो एक बाड़ा का ही रास्ता दिखा देते थे। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि 'ये लोग कल तक घी पी रहे थे और आज उपदेश दे रहे हैं।' उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने ईमानदारी से परीक्षाएं कराईं और पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। दोषियों को जेल भेजने का अभियान जारी रहेगा।