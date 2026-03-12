Fenugreek Seeds Water Benefits: कॉफी का हेल्दी रिप्लेसमेंट: मेथी दानों का यह पानी है गुणों की खान!

Fenugreek Seeds Water Benefits: आज के समय में सुबह उठने के बाद चाय या कॉफी पीना काफी ज्यादा ट्रेंड में है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, सुबह-सुबह इनका सेवन करने से सेहत से जुड़े कई नुकसान हो सकते हैं। ऐसे में अगर आपको सुबह-सुबह कुछ गर्म पीने का मन करता है, तो आप मेथी दानों को भूनकर और पीसकर पानी में उबालकर पी सकते हैं। मेथी दाने का यह पानी पीने में बिल्कुल ब्लैक कॉफी की तरह लगता है। आयुर्वेद में तो इसके फायदों की लंबी लिस्ट है। ऐसे में अगर आप इसे सही तरीके से रोजाना पिएं, तो यह हेल्थ से जुड़े कई कमाल कर सकता है। आइए आज के इस लेख में जानते हैं कि अगर आप कॉफी के बदले मेथी दाने का पानी रोजाना पीते हैं, तो इससे स्वास्थ्य से जुड़े कौन-कौन से फायदे होते हैं।