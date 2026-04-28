Matka Pani vs Fridge Ka Pani : क्या मटका का पानी फ्रिज के पानी से बेहतर है? वैज्ञानिकों का जवाब

Matka Pani vs Fridge Ka Pani which is Better : गर्मी में हर कोई ठंडा पानी पीना चाहता है। पर, बात फंसती है कि मटके का पानी पिएं या फ्रिज का। इन दोनों में से किसका पानी पीना अधिक फायदेमंद है या किस हिसाब से चयन करना चाहिए। इसका जवाब हम पानी को लेकर हुए शोध व साइंटिफिक तथ्यों के आधार पर समझ सकते हैं। इससे आपको पानी का चयन करने में काफी मदद मिल सकती है।