Cold Water Benefits : “मत पियो फ्रिज का पानी…” कहने वाले ध्यान दें! ठंडा पानी पीने के फायदे भी कई हैं

Cold Water Benefits In Hindi : गर्मी के दिन में ठंडा पानी पीने का मन भला किसका नहीं करता है। पर, ऐसे में याद आ जाती है एक प्रचलित कथित सलाह, "ठंडा पानी मत पियो बीमार पड़ जाओगे, फ्रिज का पानी क्यों पी रहे हो…"। या फिर, घर में कोई ना कोई ऐसा होता है जो ठंडा पानी पीने पर ऐसी सलाह देता है। लेकिन, वाकई में ठंडा पानी पीने के सिर्फ नुकसान ही नुकसान ही हैं और क्या ठंडा पानी पीना ही नहीं चाहिए?