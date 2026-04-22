Flower Tea : गर्मी में 8 फूलों की चाय पिएं, लू और बीमारियों से बचाव, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया सेवन का तरीका

Flower Tea Benefits in summer : फूल सिर्फ पूजा-पाठ या सजावट के लिए नहीं हैं। आयुर्वेद में फूलों को औषधीय गुणों का खजाना माना जाता है। सर्दी हो या गर्मी हर मौसम में शरीर और मन दोनों को ताजगी और एनर्जी देने में भी मदद करते हैं। इन फूलों से बनी चाय एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होती है, जो इम्युनिटी बढ़ाती है, तनाव कम करती है और पूरे दिन एनर्जी बनाए रखती है।