6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Best Gold Markets : जयपुर से हैदराबाद तक; सोने की खरीदारी के लिए भारत के 5 किफायती ज्वेलरी बाजार

Best Gold Jewelry Markets In India: अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं लेकिन महंगे होने की वजह से खरीद नहीं पा रहे हैं, तो आप यहां बताए गए 5 मार्केट से दूसरे बाजारों की तुलना में सस्ते में सोना खरीद सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jun 06, 2026

Best Gold Jewelry Markets In India, Top Indian Jewelry Destinations In India

भारत के5 सस्ता सोना बाजार (representative image) image credit gemini

Cheapest Gold Buying Markets In India: भारत में सोना लोग सेविंग के साथ-साथ रोजाना के इस्तेमाल के लिए खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन इन दिनों सोने के दाम बढ़ने के वजह से ज्यादातर लोग चाहकर भी खरीद नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज की स्टोरी में हम देश के 5 ऐसी बाजार के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सोना दूसरे जगहों की तुलना में सस्ता पड़ता है।

जावेरी बाजार, मुंबई (Zaveri Bazaar, Mumbai)

मुंबई में, जहां रहने और खाने-पीने का खर्च अन्य शहरों के मुकाबले काफी अधिक है, वहीं यहां का जावेरी बाजार सोने की खरीदारी के लिए किफायती है।

सस्ता होने के संभावित कारण: में कड़ी प्रतिस्पर्धा, सीधा थोक आयात और विक्रेताओं द्वारा कम लाभ मार्जिन रखना शामिल है। यहां मैन्युफैक्चरर्स से लेकर होलसेलर्स और रिटेलर्स तक सभी उपलब्ध हैं। होलसेल डीलर्स की मौजूदगी के कारण यहां 'मेकिंग चार्जेस' अक्सर काफी कम होते हैं, जिससे सोना सस्ता पड़ता है। 

जौहरी बाजार, जयपुर (Johri Bazaar, Jaipur)

जौहरी बाजार 'पिंक सिटी' जयपुर के सबसे पुराने बाजारों में से एक है। 18वीं सदी में स्थापित यह बाजार कुंदन-मीनाकारी के पारंपरिक आभूषणों, कीमती रत्नों, साड़ियों और राजस्थानी हस्तशिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहां हर गली में कुशल कारीगर और छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मौजूद हैं।

सस्ता होने के संभावित कारण: शानदार कारीगरी के साथ-साथ यहां सोना सस्ता होने का मुख्य कारण इसका 'होलसेल हब' होना है। यहां सीधा निर्माण और बड़ी मात्रा में आयात होता है, जिससे बिचौलियों का खर्च बचता है। बाजार की कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कम 'मेकिंग चार्ज' पर आभूषण तैयार करते हैं।

चिकपेट मार्केट, बेंगलुरु (Chickpet Market, Bengaluru)

बेंगलुरु स्थित चिकपेट मार्केट में सोना मुख्य रूप से कड़ी प्रतिस्पर्धा, कम मेकिंग चार्ज और कम ओवरहेड्स के कारण सस्ता मिलता है। यहां बड़े ब्रांड्स के साथ-साथ छोटी और पुरानी फैमिली-रुन ज्वेलरी शॉप्स भी हैं। जिसके चलते शोरूम्स के मुकाबले यहां ओवरहेड खर्चे कम होते हैं, जिसका फायदा सीधे ग्राहकों को मिलता है। यहां आपको साउथ इंडियन ट्रेडिशनल डिजाइन्स और मॉडर्न स्टाइल, दोनों ही बजट में मिल जाएंगे।

बोबाजार, कोलकाता (Bowbazar, Kolkata)

कोलकाता का बोबाजार पुराने समय से ही सोने के आभूषणों की खरीदारी के लिए मशहूर है। इस बाजार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां खरीदार सीधे कारीगरों से जुड़े होते हैं, इसलिए लेबर कॉस्ट काफी कम रहती है। इसका लाभ ग्राहकों को उचित दाम में शानदार और यूनिक गहने मिलने के रूप में मिलता है। इसके अलावा, यहां थोक बाजार की उपलब्धता, कड़ी प्रतिस्पर्धा, सीधे कारीगरों द्वारा गहने बनाने और बेहतर मोल-भाव करने की सुविधा मिलती है।

लाड बाजार, हैदराबाद (Laad Bazaar, Hyderabad)

हैदराबाद के चारमीनार के पास स्थित लाड बाजार में सोना अन्य बाजारों की तुलना में सस्ता इसलिए मिलता है क्योंकि यहां बिचौलिए नहीं होते। यहां की अधिकांश दुकानें पीढ़ियों पुरानी वाली हैं और स्थानीय कारखानों से सीधे जुड़कर काम करती हैं, जिससे मेकिंग चार्ज और ओवरहेड खर्च कम हो जाते हैं। यदि आप यहां से सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो शाम का समय खरीदारी के लिए सबसे सही है। सोने के गहनों के अलावा, यह बाजार अपनी लाख की चूड़ियों, मोतियों और पारंपरिक हैदराबादी जेवरातों के लिए भी प्रसिद्ध है।

ध्यान दें, यहां दी गई जानकारी इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं के आधार पर है। इसलिए, सोने की खरीदारी से पहले बाजार का भाव चेक करें और फिर गोल्ड शॉपिंग करें।

खबर शेयर करें:

Published on:

06 Jun 2026 11:42 am

Hindi News / Lifestyle News / Best Gold Markets : जयपुर से हैदराबाद तक; सोने की खरीदारी के लिए भारत के 5 किफायती ज्वेलरी बाजार

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

घंटों बैठकर काम करने के चलते कमर दर्द से हैं परेशान? फिटनेस कोच की बताई ये 4 एक्सरसाइज से मिल सकता है आराम

Exercises For Back Pain, Back Pain Relief Exercises
लाइफस्टाइल

Shreyas Iyer: पैंट-शर्ट में दिखना चाहते हैं स्टाइलिश, तो श्रेयस अय्यर के इन 5 लुक्स से करें अपनी वॉर्डरोब अपडेट

Shreyas Iyer Inspired Fashion Tips, Shreyas Iyer
लाइफस्टाइल

Men’s Earrings Trend: विराट कोहली से हार्दिक पांड्या तक, इन क्रिकेटर्स के Stylish Earrings Designs से लें इंस्पिरेशन

Cricketer Inspired Jewelry, Mens Earring Trends
लाइफस्टाइल

World Environment Day 2026: पर्यावरण संरक्षण के सरल उपाय: घर से शुरू करें बदलाव और बचाएं अपनी धरती

World Environment Day 2026, Sustainable Living Habits Tips
लाइफस्टाइल

Pomegranate Peeling Hack: शेफ कुणाल कपूर ने शेयर किया अनार छीलने का आसान तरीका, आप भी आजमाइए

How To Peel Pomegranate, Pomegranate Peeling Hack
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.