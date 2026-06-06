Best Gold Markets : जयपुर से हैदराबाद तक; सोने की खरीदारी के लिए भारत के 5 किफायती ज्वेलरी बाजार

हैदराबाद के चारमीनार के पास स्थित लाड बाजार में सोना अन्य बाजारों की तुलना में सस्ता इसलिए मिलता है क्योंकि यहां बिचौलिए नहीं होते। यहां की अधिकांश दुकानें पीढ़ियों पुरानी वाली हैं और स्थानीय कारखानों से सीधे जुड़कर काम करती हैं, जिससे मेकिंग चार्ज और ओवरहेड खर्च कम हो जाते हैं। यदि आप यहां से सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो शाम का समय खरीदारी के लिए सबसे सही है। सोने के गहनों के अलावा, यह बाजार अपनी लाख की चूड़ियों, मोतियों और पारंपरिक हैदराबादी जेवरातों के लिए भी प्रसिद्ध है।