Shehnaaz Gill: फेस्टिव सीजन में स्टाइलिश दिखना है? तो शहनाज गिल के एथनिक लुक से लें इंस्पिरेशन 

अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए शहनाज ने हैवी मेकअप की बजाय सॉफ्ट ग्लैम मेकअप किया है, जो आने वाले फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट है। एक्ट्रेस ने ग्लोइंग बेस, न्यूड लिपस्टिक, हल्का आई मेकअप और मस्कारा के साथ अपना लुक पूरा किया है। ऐसे में अगर आप भी फेस्टिव सीजन में क्लासी लुक चाहती हैं, तो इस तरह का मेकअप लुक रिक्रिएट कर सकती है। इस मेकअप की सबसे अच्छी बात यह है कि बारिश या उमस वाले मौसम में भी यह जल्दी खराब नहीं होता।