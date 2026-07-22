John Abraham ने 84 करोड़ में खरीदा 100 साल पुराना बंगला जानें क्या है खास

John Abraham Real Estate Investment: आज के समय में कई बॉलीवुड सितारे प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं। कोई लग्जरी अपार्टमेंट खरीद रहा है तो कोई बंगला या कमर्शियल स्पेस। इसके अलावा कई सेलिब्रिटी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइन जैसे बिजनेस में भी कदम रख चुके हैं। ऐसे ही बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम भी रियल एस्टेट में बड़े निवेश के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने मुंबई के बांद्रा वेस्ट में करीब 84 करोड़ रुपये का एक बंगला खरीदा है। आइए जानते हैं इस बंगले में क्या खास है।