एमपी में ग्रामीणों की फ्री होगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, सरकार भरेगी 3 हजार करोड़

स्वामित्व योजना (सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज्ड टेक्नोलोजी इन विलेज एरिया) केन्द्र सरकार की एक केंद्रीय योजना है, जिसे राज्य सरकारों के सहयोग से लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में मकानों और आवासीय भूखंडों के मालिकों को स्पष्ट संपत्ति अधिकार प्रदान करना है। इसके लिए ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का ड्रोन तकनीक से सर्वेक्षण कराया जाता है। प्रत्येक संपत्ति की सटीक सीमा निर्धारित की जाएगी। सर्वे के बाद दावे-आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम नक्शा तैयार किया जाएगा। इसके बाद संपत्ति मालिकों को रजिस्टर्ड अधिकार अभिलेख दिया जाएगा।