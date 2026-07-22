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Celebrity Shiv Temple Visit: भोलेनाथ के भक्त कार्तिक आर्यन, नुसरत भरूचा और सिद्धार्थ निगम; किसी ने महाकाल तो किसी ने भीमाशंकर में टेका माथा

Kartik Aaryan Mahakal Visit: अभिनेता कार्तिक आर्यन हाल ही में नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद भगवान शिव का आशीर्वाद लेने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे थे। आइए जानते हैं उन सितारों के बारे में, जिन्होंने हाल के दिनों में भगवान शिव के दर्शन किए है।
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भारत

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Priyambada yadav

Jul 22, 2026

Nusrat Bharucha Mahakal Temple, Siddharth Nigam Bhimashankar Temple

Nusrat Bharucha, Siddharth Nigam, Kartik Aaryan/ image credit instagram/ kartikaaryan/ thesiddharthnigam/ ani_trending and chatgpt

Celebrity Shiv Temple Visit: बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक के सितारे अपनी फिल्मों की सफलता, नई शुरुआत या किसी खास मौके पर भगवान का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचते हैं और अक्सर चर्चा में भी आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल ही में बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के साथ भी हुआ, जो नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद भगवान शिव के दर्शन करने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे थे। ऐसे में आइए जानते हैं उन तीन सितारों के बारे में, जिन्होंने हाल ही में भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए।

नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद महाकाल की शरण में पहुंचे कार्तिक आर्यन

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन हाल ही में नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए, आरती में हिस्सा लिया और भगवान शिव की पूजा-अर्चना की। इस दौरान उनके माता-पिता भी उनके साथ मौजूद रहे। कार्तिक को फिल्म 'चंदू चैंपियन' में शानदार अभिनय के लिए नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। कार्तिक ने मंदिर की अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कैप्शन में "जय महाकाल" लिखा।

नुसरत भरूचा ने भी किए बाबा महाकाल के दर्शन

अभिनेता कार्तिक आर्यन से पहले बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने पहुंची थीं। उन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ बाबा महाकाल के दर्शन किए और मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना भी की। दर्शन के दौरान नुसरत पारंपरिक भारतीय परिधान में नजर आईं। उन्होंने मंदिर परिसर में भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और कुछ समय वहीं बिताया। हालांकि, उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्हें मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं। एक ओर फैंस उनकी सादगी और आस्था की सराहना कर रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया।

सिद्धार्थ निगम ने किए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन

एक्टर सिद्धार्थ निगम भी हाल ही में अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए और अपनी इस यात्रा की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए। तस्वीरों में सिद्धार्थ मंदिर के सामने हाथ जोड़कर भगवान का आशीर्वाद लेते नजर आए। अपनी पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, "भीमाशंकर मंदिर में भगवान के दर्शन करके खुद को धन्य महसूस कर रहा हूं। हर बार यहां आने पर शांति, आस्था और नई ताकत मिलती है। हर हर महादेव!"

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Updated on:

22 Jul 2026 05:29 pm

Published on:

22 Jul 2026 05:15 pm

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