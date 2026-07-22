Celebrity Shiv Temple Visit: भोलेनाथ के भक्त कार्तिक आर्यन, नुसरत भरूचा और सिद्धार्थ निगम; किसी ने महाकाल तो किसी ने भीमाशंकर में टेका माथा

अभिनेता कार्तिक आर्यन से पहले बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने पहुंची थीं। उन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ बाबा महाकाल के दर्शन किए और मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना भी की। दर्शन के दौरान नुसरत पारंपरिक भारतीय परिधान में नजर आईं। उन्होंने मंदिर परिसर में भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और कुछ समय वहीं बिताया। हालांकि, उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्हें मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं। एक ओर फैंस उनकी सादगी और आस्था की सराहना कर रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया।