मैं रोती थी…24 साल की अभिनेत्री का खुलासा, फिल्में छोड़ने का लिया था फैसला, बोली- बहुत डर लगता है….

श्रीलीला ने बताया कि जब उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब सोशल मीडिया पर मिलने वाली नेगेटिव रिएक्शन्स का उन पर गहरा असर पड़ता था। उस समय वो काफी संवेदनशील थीं और कई बार ट्रोलिंग पढ़कर रो भी पड़ती थीं। उन्होंने यहां तक कहा कि एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपनी मां से पूछ लिया था कि क्या उन्हें फिल्मों को छोड़कर फिर से पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए।