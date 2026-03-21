मुस्लिम फरमान से शादी के 10 दिन बाद मोनालिसा का खुलासा, डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर लगाए बदसलूकी के आरोप?

Monalisa-Farman Khan Marriage Controversy: साल 2025 के महाकुंभ से रातों-रात सोशल मीडिया पर छा जाने वाली मोनालिसा भोसले एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनकी कोई फिल्म या नया प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा बड़ा विवाद है। मुस्लिम युवक फरमान से शादी करने के बाद उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। साथ ही एक फिल्म निर्देशक पर गंभीर आरोप लगाकर पूरे मामले को और चर्चा में ला दिया है।