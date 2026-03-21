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मुस्लिम फरमान से शादी के 10 दिन बाद मोनालिसा का खुलासा, डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर लगाए बदसलूकी के आरोप?

Mahakumbh Viral Girl Monalisa Marriage Controversy: महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की फरमान खान के साथ शादी के बाद से ही विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 21, 2026

Monalisa-Farman Khan Marriage Controversy

Monalisa-Farman Khan Marriage Controversy (सोर्स- एक्स)

Monalisa-Farman Khan Marriage Controversy: साल 2025 के महाकुंभ से रातों-रात सोशल मीडिया पर छा जाने वाली मोनालिसा भोसले एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनकी कोई फिल्म या नया प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा बड़ा विवाद है। मुस्लिम युवक फरमान से शादी करने के बाद उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। साथ ही एक फिल्म निर्देशक पर गंभीर आरोप लगाकर पूरे मामले को और चर्चा में ला दिया है।

फरमान से शादी के बाद बढ़ा विवाद (Monalisa-Farman Khan Marriage Controversy)

मध्य प्रदेश के महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा भोसले ने हाल ही में केरल निवासी फरमान से शादी कर ली है। शादी की खबर सामने आते ही उनके परिवार ने इस रिश्ते पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे ‘लव जिहाद’ का मामला बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी।

हालांकि, मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर साफ कहा कि उन्होंने अपनी इच्छा से यह फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि वह बालिग हैं और किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपने प्यार के कारण विवाह किया है। उनके इस बयान के बाद मामला और ज्यादा चर्चा का विषय बन गया।

सुप्रीम कोर्ट से लगाई सुरक्षा की गुहार (Mahakumbh Viral Girl Monalisa Marriage Controversy)

शादी के बाद बढ़ते विवादों के बीच मोनालिसा ने देश की शीर्ष अदालतों और सुरक्षा एजेंसियों को ई-मेल भेजकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपनी जान को खतरा महसूस हो रहा है।

मोनालिसा का कहना है कि हालात ऐसे बन गए हैं कि उन्हें कानूनी संरक्षण की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने संबंधित एजेंसियों से अपील की है कि उनके और उनके पति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

फिल्म डायरेक्टर पर लगाए बदसलूकी के आरोप

मामले ने नया मोड़ तब लिया जब मोनालिसा ने एक फिल्म निर्देशक पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित निर्देशक ने पहले उनके साथ गलत व्यवहार किया था और अब वही उनके परिवार को उनके खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहा है।

हालांकि उन्होंने ई-मेल में निर्देशक का नाम सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कई लोग इस मामले को फिल्म इंडस्ट्री से जोड़कर देख रहे हैं।

सोशल मीडिया पर डायरेक्टर को लेकर शुरू हुई अटकलें

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा है कि मोनालिसा का इशारा कहीं उस निर्देशक की ओर तो नहीं, जिन्होंने उन्हें अपनी फिल्म में काम करने का मौका दिया था। हाल ही में उक्त निर्देशक उनके परिवार से मिलने भी पहुंचे थे और इस शादी पर आपत्ति जताई थी। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है।

महाकुंभ से मिली थी पहचान

मोनालिसा भोसले का नाम पहली बार तब चर्चा में आया था, जब महाकुंभ के दौरान रुद्राक्ष की माला बेचते हुए उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं। उनकी सादगी और मुस्कान ने लोगों का ध्यान खींचा और देखते ही देखते वह इंटरनेट सेंसेशन बन गईं।

इसके बाद उन्हें कई म्यूजिक वीडियो, विज्ञापन और फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे। उनकी जिंदगी में अचानक आए इस बदलाव ने उन्हें आम जिंदगी से सीधे ग्लैमर की दुनिया तक पहुंचा दिया।

फिल्म रिलीज से पहले विवादों में घिरीं मोनालिसा

दिलचस्प बात यह है कि उनकी पहली फिल्म रिलीज होने से पहले ही वह इस बड़े पारिवारिक और कानूनी विवाद में उलझ गई हैं। शादी, परिवार की नाराजगी और निर्देशक पर लगाए आरोपों ने उनके करियर की शुरुआत से पहले ही उन्हें सुर्खियों के केंद्र में ला दिया है।

अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आगे इस मामले में क्या नया मोड़ आता है और क्या मोनालिसा को कानूनी सुरक्षा मिल पाती है या नहीं। फिलहाल उनका यह मामला सोशल मीडिया से लेकर फिल्म जगत तक चर्चा का विषय बना हुआ है।

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Published on:

21 Mar 2026 05:24 pm

Hindi News / Entertainment / मुस्लिम फरमान से शादी के 10 दिन बाद मोनालिसा का खुलासा, डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर लगाए बदसलूकी के आरोप?

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