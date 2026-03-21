कंगना रनौत ने की ‘धुरंधर 2’ की तारीफ लेकिन रणवीर सिंह के नाम से तौबा, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Kangana Ranaut Praises Aditya Dhar Amid Dhurandhar 2 Success: बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बेबाक बयान को लेकर चर्चा में आ गई हैं। इस बार उन्होंने फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की जबरदस्त सफलता के बाद इसके निर्देशक आदित्य धर की खुलकर सराहना की है। हालांकि खास बात ये रही कि उन्होंने फिल्म के किसी भी बड़े अभिनेता का नाम नहीं लिया, जिससे सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई है।