वर्ल्ड कप चैंपियन है तो क्या…ईशान किशन के साथ इस इन्फ्लुएंसर ने सेल्फी लेने से किया मना, वीडियो हुआ वायरल

Orry Ishaan Kishan Video (सोर्स- एक्स)
Orry Ishaan Kishan Video: सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं जो कुछ ही घंटों में वायरल होकर चर्चा का विषय बन जाते हैं। इस बार सुर्खियों में हैं सोशल मीडिया पर्सनैलिटी ओरहान अवात्रामणि उर्फ ऑरी और युवा क्रिकेटर ईशान किशन। दोनों का एक फनी वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद से ही ईशान किशन लगातार खबरों में बने हुए हैं। मैदान पर उनकी शानदार परफॉर्मेंस के साथ-साथ अब उनकी ऑफ-फील्ड मौजूदगी भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है। इसी बीच ऑरी के साथ उनका एक हल्का-फुल्का मजाकिया वीडियो सामने आया है, जिसने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ईशान किशन अपने हाथ में गेंद पकड़े खड़े नजर आते हैं। इसी दौरान ऑरी उनसे एक दिलचस्प अनुरोध करते हैं। वे ईशान से कहते हैं कि जब वह उनके पास से गुजरें तो क्या क्रिकेटर उनसे फोटो लेने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऑरी की यह बात सुनकर ईशान तुरंत हामी भर देते हैं और मुस्कुराते हुए तैयार हो जाते हैं।
इसके बाद जैसे ही ऑरी कैमरा ऑन करके उनके सामने से गुजरते हैं, ईशान किशन प्लान के मुताबिक उनसे फोटो खिंचवाने की मांग करते हैं। लेकिन यहां कहानी में मजेदार ट्विस्ट आता है।
ईशान की रिक्वेस्ट के बावजूद ऑरी अचानक फोटो खिंचवाने से मना कर देते हैं। यह सुनकर ईशान किशन पहले तो हैरान रह जाते हैं और फिर मजाकिया अंदाज में जोर से “नहीं…?” कहते हैं। इसके बाद वे हंसते हुए बल्ले से हल्के-फुल्के अंदाज में ऑरी को मारने की एक्टिंग करने लगते हैं। इस पूरे सीन को देखकर आसपास मौजूद लोग भी हंस पड़ते हैं।
दोनों की यह दोस्ताना मस्ती दर्शाती है कि मैदान के बाहर भी क्रिकेटर और सोशल मीडिया स्टार्स के बीच शानदार तालमेल देखने को मिलता है। यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया।
वीडियो शेयर करते हुए ऑरी ने अपने खास अंदाज में कैप्शन लिखा कि 'वर्ल्ड कप चैंपियन है तो फ्री में फोटो लेगा।' उनके इस मजेदार कैप्शन ने वीडियो की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। वहीं ईशान किशन ने भी कमेंट सेक्शन में छोटा सा जवाब देते हुए “नो” लिखकर फैंस का ध्यान खींच लिया।
वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। कई लोगों ने इसे दोनों की शानदार केमिस्ट्री बताया, तो कुछ ने इसे अब तक का सबसे मजेदार क्रिकेट-रील मोमेंट करार दिया। फैंस का कहना है कि ऐसे हल्के-फुल्के वीडियो खिलाड़ियों के अलग अंदाज को सामने लाते हैं और उन्हें और ज्यादा करीब बना देते हैं।
कुल मिलाकर, ऑरी और ईशान किशन का ये वीडियो न सिर्फ मनोरंजन का शानदार उदाहरण है, बल्कि ये भी दिखाता है कि स्टारडम के बावजूद सेलिब्रिटीज किस तरह मजाकिया अंदाज में अपने फैंस का दिल जीत लेते हैं।
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