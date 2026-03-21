वर्ल्ड कप चैंपियन है तो क्या…ईशान किशन के साथ इस इन्फ्लुएंसर ने सेल्फी लेने से किया मना, वीडियो हुआ वायरल

Orry Ishaan Kishan Video: सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं जो कुछ ही घंटों में वायरल होकर चर्चा का विषय बन जाते हैं। इस बार सुर्खियों में हैं सोशल मीडिया पर्सनैलिटी ओरहान अवात्रामणि उर्फ ऑरी और युवा क्रिकेटर ईशान किशन। दोनों का एक फनी वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं।