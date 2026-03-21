अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा…तालिया पीटने को मजबूर करेंगे ‘धुरंधर 2’ के ये 10 धमाकेदार डायलॉग

19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ‘धुरंधर 2’ ने अपने प्री-पेड प्रीव्यू से ही शानदार कमाई के संकेत दे दिए थे। ओपनिंग डे पर दोपहर तक ही फिल्म ने 36 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे साफ हो गया कि फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतर रही है। यही वजह है कि फिल्म का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके डायलॉग्स सोशल मीडिया पर वायरल रील्स और स्टेटस का हिस्सा बन चुके हैं।