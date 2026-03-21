अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा…तालिया पीटने को मजबूर करेंगे ‘धुरंधर 2’ के ये 10 धमाकेदार डायलॉग

Dhurandhar The Revenge Powerful Dialogues (सोर्स- एक्स)
Dhurandhar The Revenge Powerful Dialogues: एक्शन, देशभक्ति और जासूसी के रोमांच से भरपूर फिल्म 'धुरंधर 2' इन दिनों सिनेमाघरों में दर्शकों का जबरदस्त मनोरंजन कर रही है। निर्देशक आदित्य धर की इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है। फिल्म का एक्शन ही नहीं बल्कि इसके डायलॉग्स भी लोगों की जुबान पर चढ़ चुके हैं। खास तौर पर रणवीर सिंह और आर माधवन की दमदार अदायगी ने संवादों को और प्रभावशाली बना दिया है।
फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ में बदले की कहानी, अंडरवर्ल्ड का खेल और जासूसी मिशन के बीच ऐसे संवाद सुनने को मिलते हैं जो थिएटर में सीटियां और तालियां बजवाने पर मजबूर कर देते हैं। दर्शकों के बीच खास तौर पर कुछ संवादों का अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है।
इन डायलॉग्स ने फिल्म के हर अहम सीन को और ज्यादा प्रभावशाली बना दिया है। खासकर देशभक्ति से जुड़े संवादों पर दर्शकों का जोश चरम पर पहुंच जाता है।
फिल्म में सिर्फ मुख्य किरदार ही नहीं बल्कि सपोर्टिंग रोल निभा रहे कलाकारों के संवाद भी दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं। संजय दत्त जैसे कलाकारों की मौजूदगी ने फिल्म के प्रभाव को और मजबूत बनाया है। इसके अलावा फिल्म के कुछ और चर्चित डायलॉग भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं-
19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ‘धुरंधर 2’ ने अपने प्री-पेड प्रीव्यू से ही शानदार कमाई के संकेत दे दिए थे। ओपनिंग डे पर दोपहर तक ही फिल्म ने 36 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे साफ हो गया कि फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतर रही है। यही वजह है कि फिल्म का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके डायलॉग्स सोशल मीडिया पर वायरल रील्स और स्टेटस का हिस्सा बन चुके हैं।
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