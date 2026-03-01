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‘धुरंधर 2’ के तूफान में तिनका बने विवाद, बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, दूसरे दिन 300 करोड़ी बनी फिल्म

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 2: फिल्म 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर कमाल देखने को मिल रहा है। फिल्म ने दूसरे ही दिन 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 20, 2026

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 2

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 2 (सोर्स- एक्स)

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 2: बॉलीवुड में जब भी किसी फिल्म का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज होता है, तो वह सिर्फ एक फिल्म नहीं रहती बल्कि एक ट्रेंड बन जाती है। इन दिनों ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है 'धुरंधर: द रिवेंज' के साथ, जिसने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तूफानी शुरुआत की है।

कमाई के मामले में 'धुरंधर 2' का जलवा (Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 2)

रणवीर सिंह की इस फिल्म ने कमाई के मामले में कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं और अब इसे इंडस्ट्री की नई “बॉक्स ऑफिस किंग” कहा जा रहा है।

फिल्म ने अपने शुरुआती दिनों में ही जिस रफ्तार से कमाई की है, उसने ट्रेड एनालिस्ट्स को भी चौंका दिया है। ओपनिंग डे पर ही फिल्म ने जबरदस्त आंकड़ा छू लिया था और अब वर्ल्डवाइड कलेक्शन 300 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है।

वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ पार हुई फिल्म

खास बात यह है कि ये आंकड़ा अभी बिना डब वर्जन के हासिल किया गया है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कमाई और तेजी से बढ़ सकती है।

अगर तुलना की जाए, तो फिल्म ने 'केजीएफ: चैप्टर 2' जैसी ब्लॉकबस्टर को भी पीछे छोड़ दिया है। जहां केजीएफ 2 ने ओपनिंग वीकेंड में लगभग 264 करोड़ का कारोबार किया था, वहीं धुरंधर 2 ने इससे आगे निकलकर नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। यही नहीं, ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म जल्द ही अन्य बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है।

फिल्म की सफलता के कई कारण

फिल्म की इस सफलता के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तो रणवीर सिंह की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन से भरपूर कहानी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच रही है। इसके अलावा एडवांस बुकिंग ने भी फिल्म को मजबूत शुरुआत दी। रिलीज से पहले ही लाखों टिकट बिक चुके थे, जिससे ये साफ हो गया था कि दर्शकों में फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह है।

दूसरे दिन भी फिल्म का क्रेज कम नहीं हुआ। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने दूसरे दिन भी शानदार कमाई करते हुए तेजी बनाए रखी है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा, तो यह फिल्म जल्द ही 500 करोड़ क्लब की ओर भी बढ़ सकती है। खासकर वीकेंड के दौरान कलेक्शन में और उछाल आने की उम्मीद है।

ओवरसीज मार्केट में भी शानदार प्रदर्शन

ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म का प्रदर्शन शानदार रहा है। विदेशों में भी करोड़ों का कारोबार कर फिल्म ने यह साबित कर दिया है कि इसकी अपील सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दर्शकों की भारी भीड़ और थिएटर में उमड़ता उत्साह इस बात का संकेत है कि फिल्म लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस पर राज कर सकती है।

फिल्म के निर्देशक ने भी दर्शकों के प्यार पर खुशी जताई है और इसे सिर्फ शुरुआत बताया है। वहीं इंडस्ट्री के जानकार मानते हैं कि अगर डब वर्जन रिलीज हो जाता है, तो फिल्म के आंकड़े और भी ऊंचाई छू सकते हैं।

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Published on:

20 Mar 2026 08:26 pm

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