‘धुरंधर 2’ के तूफान में तिनका बने विवाद, बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, दूसरे दिन 300 करोड़ी बनी फिल्म

फिल्म की इस सफलता के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तो रणवीर सिंह की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन से भरपूर कहानी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच रही है। इसके अलावा एडवांस बुकिंग ने भी फिल्म को मजबूत शुरुआत दी। रिलीज से पहले ही लाखों टिकट बिक चुके थे, जिससे ये साफ हो गया था कि दर्शकों में फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह है।