मां के निधन से टूटे मनीष मल्होत्रा, बोले- आपकी याद आएगी…मुंबई में हुआ अंतिम संस्कार, सितारों ने जताया दुख

इस दुखद खबर के बाद कई सितारों ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। अनुपम खेर ने कहा कि मां का स्थान दुनिया में कोई नहीं ले सकता। वहीं मनीषा मल्होत्रा ने भी इस मुश्किल समय में हिम्मत बनाए रखने की बात कही। इसके अलावा भूमि पेडनेकर, उर्मिला मातोंडकर, सोनाली बेंद्रे और जोया अख्तर सहित कई अन्य हस्तियों ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ताहिर जासूस समेत कई पैपराजी पेज पर मनीष का मां के अंतिम संस्कार के वीजियोज को शेयर किया गया है।