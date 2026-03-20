डिजाइनर मनीष मल्होत्रा पर टूटा दुखों का पहाड़, मां के निधन से फैशन जगत में शोक

मां गरीमा मल्होत्रा ने बेटे के फैशन करियर को हमेशा सपोर्ट किया है। बता दें, मनीष के डिजाइन किए हुए आउटफिट्स फिल्में जैसे 'रंगीला', 'दिल तो पागल है' और 'कभी खुशी कभी गम' को और भी यादगार बनाए है और इनके आउटफिट्स हमेशा सुर्खियों में रहा है। दरअसल, गरिमा का सरल जीवन और परिवार के प्रति उनका समर्पण सबके लिए मिसाल था और वो अक्सर फैशन इवेंट्स में मनीष के साथ नजर आतीं थी, जहां उनकी मुस्कान हर किसी का ध्यान खींचती थी।