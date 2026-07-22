National Mango Day: हाथ-मुंह पर लगे नहीं तो आम खाने का मजा ही क्या- बोलीं एक्ट्रेस दिव्या दत्ता, दीपिका पादुकोण को पसंद है कच्चा आम

5 Bollywood Celebrities Who Love Mangoes: गर्मी का मौसम आते ही तेज धूप और गर्म हवाओं से लोगों का हाल बुरा हो जाता है, लेकिन इस मौसम की सबसे अच्छी बात कच्चे और पके आम का मिलना होता है। इसलिए आम को फलों का राजा कहा जाता है। कच्चे और पके आम के साथ ही इससे बनने वाला आमरस और लौंजी जैसी कई ट्रेडिशनल रेसिपी, साथ ही मैंगो केक जैसी नई रेसिपी, बच्चों से लेकर बड़े तक सभी को पसंद आती हैं। आम सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि बचपन की यादों और फैमिली के साथ बिताए खूबसूरत पलों का भी खजाना है। ऐसे में आइए जानते हैं बॉलीवुड के उन फेमस सितारों के बारे में, जिन्हें आम खाना बेहद पसंद है और जो हर साल इस सीजन का बेसब्री से इंतजार करते हैं।