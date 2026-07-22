राष्ट्रीय आम दिवस 2026: यूपी में होता है सबसे ज्यादा आम, जानें आमरस बनाने का तरीका

आम की लौंजी बनाने के लिए सबसे पहले 2-3 कच्चे आम छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें। एक कड़ाही में 2 चम्मच तेल गर्म करें और उसमें आधा चम्मच राई, आधा चम्मच सौंफ, थोड़ा-सा मेथी दाना, आधा चम्मच कलौंजी और चुटकी भर हींग का तड़का लगाएं। अब इसमें कटे हुए आम डालकर 2-3 मिनट भूनें। फिर स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 4-5 चम्मच गुड़ या चीनी डालें। इसके बाद आधा कप पानी मिलाकर धीमी आंच पर 10-15 मिनट तक पकाएं, जब तक आम नरम होकर चाशनी हल्की गाढ़ी न हो जाए। आखिर में थोड़ा भुना जीरा पाउडर डालें और ठंडा होने दें। खट्टी-मीठी आम की लौंजी पूरी, पराठे या दाल-चावल के साथ सर्व करें।