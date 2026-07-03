UP Mango Festival 2026 : आधा किलो के आम ने खींचा CM योगी का ध्यान! वर्ल्ड फेमस ‘काकोरी’ ब्रांड और अन्य मशहूर आमों की लिस्ट देखें

CM Yogi Inaugurated UP Mango Festival 2026 : यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में 'उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026' का उद्घाटन किया। इस महोत्सव में आम की करीब 800 किस्में प्रदर्शित की गई हैं। इतना ही नहीं, यहां के आम वैश्विक बाजार में भी अपनी खास पहचान बना रहे हैं। सरकार द्वारा खासकर 'काकोरी' ब्रांड को प्रमोट किया जा रहा है और वैश्विक स्तर पर यह लोगों को काफी पसंद आ रहा है। आइए, यूपी के खास और स्वादिष्ट आमों की सूची पर एक नजर डालते हैं।