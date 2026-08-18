Medicine खरीदते समय इन 10 बातों का रखें ध्यान, नकली दवा से बचने में मिलेगी मदद 

Medicine Buying Tips: दवा खरीदते समय सिर्फ उसका नाम और कीमत देखना ही काफी नहीं होता। कई बार नकली दवाइयां भी असली दवा जैसी दिखाई दे सकती हैं और उन्हें पहचानना आसान नहीं होता। ऐसे में दवा खरीदने से पहले उसकी पैकेजिंग और एक्सपायरी डेट चेक करने के साथ ही कुछ जरुरी चीजों को भी चेक करना जरूरी होता है जिससे नकली दवा की खरीदारी से बच पाएं । आइए जानते हैं दवा खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।