Sunday Evening में जयपुर में कहां जाएं? दोस्तों या परिवार के साथ इन 3 जगहों को कर सकते हैं एक्सप्लोर

अगर आप नाहरगढ़ नहीं जाना चाहते हैं, तो संडे की शाम घूमने के लिए जल महल भी एक अच्छा विकल्प है। यह जयपुर की मानसागर झील के बीच बना हुआ है। यह महल राजपूत शैली में गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है। बाहर से देखने पर इसकी सिर्फ एक मंजिल दिखाई देती है, जबकि इसकी चार मंजिलें पानी के अंदर हैं। महल के अंदर आम पर्यटकों का प्रवेश नहीं है, इसलिए इसे झील के किनारे से ही देखा जा सकता है। शाम के समय झील के किनारे स्ट्रीट फूड की दुकानें लगती हैं और यहां काफी चहल-पहल रहती है। अगर आप शांत माहौल में बैठकर जल महल का खूबसूरत नजारा देखना और साथ में कुछ खाना पसंद करते हैं, तो यह जगह आपके लिए अच्छी रहेगी।