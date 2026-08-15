Sunday Special Recipe: ढाबा स्टाइल दो प्याजा बनाते समय इन टिप्स को करें फॉलो

ढाबा स्टाइल दो प्याजा बनाने के लिए सबसे पहले इसकी बेस ग्रेवी पर ध्यान दें। इसके लिए जीरा, काली मिर्च और इलायची जैसे साबुत मसालों को तेल में अच्छी तरह चटकाने के बाद प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद सूखे मसाले डालकर थोड़ी देर भूनें, ताकि मसालों का स्वाद अच्छी तरह से निकलकर आए। ग्रेवी में शिमला मिर्च और टमाटर डालने के बाद इन्हें अच्छी तरह पकाएं। सब्जियां नरम होने के बाद मिश्रण को ठंडा करके ही बारीक पीसें। इससे स्मूद और गाढ़ी ग्रेवी तैयार होगी। दो प्याजा में प्याज का इस्तेमाल खास तरीके से किया जाता है। इसलिए कड़ाही में डाला गया प्याज हल्का सुनहरा और अच्छी तरह भुना होना चाहिए।