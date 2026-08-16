Sawan सोमवार व्रत में झटपट बनाएं मसाला मखाना, कुट्टू चीला, मूंगफली-आलू चाट और सामक खिचड़ी

15 Minute Vrat Recipes: वीकेंड के बाद पहले दिन ऑफिस जाते समय अक्सर समझ नहीं आता कि जल्दी में नाश्ते या टिफिन में क्या बनाकर ले जाएं। ऐसे में अगर व्रत भी हो, तो व्रत वाली डिश बनाने को लेकर और भी परेशानी होती है। अगर आप भी कल सावन 2026 के तीसरे सोमवार का व्रत रखने वाले हैं और स्वादिष्ट होने के साथ-साथ जल्दी बनने वाली रेसिपी खोज रहे हैं, तो यहां मसाला मखाना, कुट्टू के आटे का चीला, व्रत वाली मूंगफली-आलू चाट और सामक चावल की खिचड़ी की रेसिपी फॉलो कर बना सकते हैं।