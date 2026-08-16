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Sawan सोमवार व्रत में झटपट बनाएं मसाला मखाना, कुट्टू चीला, मूंगफली-आलू चाट और सामक खिचड़ी

Sawan Somwar Vrat Recipes: सावन सोमवार व्रत में आप यहां बताई गई मसाला मखाना, कुट्टू चीला, मूंगफली-आलू चाट और सामक खिचड़ी की रेसिपी फॉलो करके आसानी से 15 मिनट से भी कम समय में बना सकते हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Aug 16, 2026

Sawan Vrat Recipes, Sawan Somwar Vrat Recipe 2026

Sawan Vrat Recipes (representative image) image credit chatgpt

15 Minute Vrat Recipes: वीकेंड के बाद पहले दिन ऑफिस जाते समय अक्सर समझ नहीं आता कि जल्दी में नाश्ते या टिफिन में क्या बनाकर ले जाएं। ऐसे में अगर व्रत भी हो, तो व्रत वाली डिश बनाने को लेकर और भी परेशानी होती है। अगर आप भी कल सावन 2026 के तीसरे सोमवार का व्रत रखने वाले हैं और स्वादिष्ट होने के साथ-साथ जल्दी बनने वाली रेसिपी खोज रहे हैं, तो यहां मसाला मखाना, कुट्टू के आटे का चीला, व्रत वाली मूंगफली-आलू चाट और सामक चावल की खिचड़ी की रेसिपी फॉलो कर बना सकते हैं।

मसाला मखाना

मसाला मखाना बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा सा घी गर्म करके मखानों को कुरकुरा होने तक भून लें। अब इसमें सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। कुछ ही मिनटों में तैयार यह कुरकुरा मखाना व्रत के दौरान हल्की भूख के लिए एक बेहतरीन स्नैक है।

कुट्टू के आटे का चीला

कुट्टू के आटे में सेंधा नमक, बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ आलू और हरा धनिया डालकर पानी की मदद से मध्यम गाढ़ा घोल तैयार करें। तवे को गर्म करके थोड़ा सा घी लगाएं और घोल को फैलाकर चीला बना लें। दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंकें। इसे व्रत वाली हरी चटनी या दही के साथ सर्व करें।

मूंगफली-आलू चाट

मूंगफली-आलू चाट बनाने के लिए उबले हुए आलू को छोटे टुकड़ों में काटकर इसमें भुनी हुई मूंगफली, सेंधा नमक, भुना जीरा पाउडर और बारीक कटी हरी मिर्च मिलाएं। ऊपर से ताजा नींबू का रस और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह टॉस करें। स्वाद को और बढ़ाने के लिए थोड़ी सी व्रत वाली हरी चटनी भी मिला सकते हैं।

सामक चावल की खिचड़ी

सामक चावल की खिचड़ी के लिए पहले से धोए हुए सामक चावल को घी में जीरा और हरी मिर्च के साथ हल्का सा भून लें। इसमें कटे हुए आलू, सेंधा नमक और जरूरत के अनुसार पानी डालकर ढककर पकाएं। चावल और आलू अच्छी तरह नरम हो जाएं तो ऊपर से हरा धनिया और थोड़ा सा नींबू का रस डालें। गरमा-गरम सामक चावल की खिचड़ी को दही के साथ सर्व करें।

नोट: इन सभी रेसिपी को कम समय में तैयार करने के लिए आप एक दिन पहले ही जरूरी तैयारियां कर लें, जिससे व्रत के दिन इन्हें बनाने में ज्यादा समय न लगे।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी और इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों के आधार पर लिखा गया है। इसलिए रेसिपी में बताई गई सामग्री का इस्तेमाल अपने व्रत के नियमों, धार्मिक मान्यताओं और व्यक्तिगत पसंद के अनुसार ही करें।

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Updated on:

16 Aug 2026 12:33 pm

Published on:

16 Aug 2026 12:33 pm

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